AKROTIRI, Chipre, 2 mar (Reuters) -

Un ataque con drones alcanzó durante la noche la base aérea británica de Akrotiri, ‌en Chipre, causando ‌daños ⁠limitados y sin víctimas, dijeron el lunes el presidente de la isla y el Ministerio de Defensa británico.

Se trata del primer ataque ​contra una ⁠instalación ⁠militar británica desde un ataque con cohetes perpetrado por milicianos libios en 1986.

"Todos los servicios ​competentes de la república están en alerta y en plena disponibilidad operativa", ‌dijo el presidente Nikos Christodoulides en un discurso.

El ​vehículo aéreo no tripulado de ​tipo Shahed causó daños menores al estrellarse contra las instalaciones militares a las , añadió.

"Quiero dejar claro que nuestro país no participa de ninguna manera y no tiene intención de formar parte de ninguna operación militar", dijo Christodoulides.

No quedó claro de inmediato desde ​dónde se había lanzado el Shahed de fabricación iraní. Dos fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a ⁠Reuters que las bases británicas interceptaron un segundo dron.

Aunque las bases se consideran territorio soberano británico, Chipre ‌es miembro de la UE y actualmente ostenta la presidencia rotatoria del bloque.

Akrotiri, al suroeste de la extensa ciudad costera de Limasol, es una de las dos bases que Reino Unido ha conservado en la antigua colonia desde su independencia en 1960. Además de las instalaciones militares, alberga a las familias del personal en servicio.

Las ‌autoridades de la base aconsejaron a los residentes cercanos a Akrotiri que se refugiaran ⁠en sus casas hasta nuevo aviso tras un "posible impacto de un dron" ‌y añadieron más tarde que el personal no esencial sería ⁠dispersado, mientras que el resto de instalaciones británicas funcionarían ⁠con normalidad.

Akrotiri, situada en una península de forma cuadrada en el extremo sur de Chipre, se ha utilizado en el pasado para operaciones militares en Irak, Siria y Yemen.

El domingo, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Reino Unido ‌había aceptado la solicitud de Estados ​Unidos de utilizar sus bases para lanzar ataques defensivos contra misiles iraníes almacenados en depósitos o lanzadores.