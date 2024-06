¿Un primer 'grande' a casa el lunes en la Eurocopa-2024?

La carrera hacia octavos de final de la Eurocopa-2024 prosigue y el cuadro final continuará perfilándose el lunes, con la conclusión del grupo B, el de la muerte, que podría ser fatal para Croacia o Italia, y que dirá si España confirma su soberbio inicio de torneo.

El domingo por la noche, Alemania igualó en los últimos instantes ante Suiza (1-1) y logró el pase como primera del grupo A. Pero paradójicamente, el país anfitrión no se procuró un camino de rosas con su liderato. Porque la 'Mannschaft' queda en una parte del cuatro con posibles obstáculos como España en cuartos de final.

Otro motivo de preocupación en Alemania es la lesión de Antonio Rüdiger, que acabó con molestias en el muslo y será duda para el partido de octavos, en el que no estará seguro el otro central Jonathan Tah, sancionado por acumulación de amarillas.

- Múltiples fracturas en la cara para Varga -

La jornada dominical también dejó como resaca el estado físico del húngaro Barnabas Varga, que sufrió "fractura de varios huesos" de la cara en un choque con el portero y un defensa escocés.

La federación de este país informó este lunes que "lo más probable es que sea operado" por estas heridas tras un choque terrorífico en el que asistentes al partido y jugadores temieron por un momento unas lesiones de mucha mayor gravedad.

Pero antes de pensar en octavos, un primer 'grande' podría decir adiós a la Eurocopa este mismo lunes al término de la 'final' por seguir vivos entre la vigente campeona del mundo Italia y la semifinalista del último Mundial, la Croacia de Luka Modric, en Leipzig (19H00 GMT).

Envejecida y con falta de eficacia, la 'Cuadriculada' se la juega después de su derrota ante España (3-0) y su empate ante Albania (2-2).

- "Segunda oportunidad" -

Finalistas de la Copa del Mundo de 2018, y terceros en Catar, a los croatas se les da tradicionalmente peor el torneo europeo. Pero en 2016 como en 2021 al menos habían alcanzado los octavos de final.

Para lograrlo de nuevo en Alemania, Croacia deberá ganar a la 'Azzurra'. Una derrota le dejaría sin opciones mientras que un empate tendría muchas opciones de no ser suficiente.

La 'Nazionale', vigente campeona, pudo constatar en el partido precedente ante España, ultradominadora a pesar de un resultado apretado (1-0), que por el momento está lejos de las mejores.

"Hablamos para analizar lo que ocurrió. Cuando pierdes, o te hundes o buscas la motivación para hacerlo mejor. El fútbol siempre da una segunda oportunidad", declaró el domingo el defensor italiano Alessandro Bastoni.

"Está claro que después de un partido así hay la idea de cambiar algo", reconoció el DT Luciano Spalletti.

Confrontada a una penuria de elementos ofensivos de garantías, el antiguo técnico del Nápoles o del Inter de Milán busca alternativas y podría probar a Mateo Retegui, que no sería el único cambio en el once.

- España tranquila -

Pero pese a todo a la tetracampeona del mundo le sirve un empate en Leipzig ante los croatas para meterse en octavos de final.

"No queremos pensar así", aseguró el centrocampista Lorenzo Pellegrini. "No se vio contra España, pero representamos a Italia, a nuestro pueblo, y eso debe llevarnos a hacer más", proclamó el jugador de la AS Roma.

En el otro partido del día, a la misma hora, España saltará sin presión al estadio de Düsseldorf para medirse con Albania. Liderada por la juventud y la verticalidad de sus extremos Lamine Yamal y Nico Williams, la Roja tiene matemáticamente sellado el boleto a octavos, y como primera del grupo B.

Todo apunta a que el seleccionador Luis de la Fuente realizará rotaciones. "Nos jugamos muchísimo, prestigio y reconocimiento, seguir mejorando... Lo afrontaremos como los partidos anteriores, con un plan de juego con los que consideramos los mejores para este partido, pensando únicamente en ganar", avisó.

Para Albania, en cambio, el partido es histórico, ya que se juega meterse por primera vez en octavos, aunque no podrá contar con Mirlind Daku, suspendido dos partidos después de haber sido grabado profiriendo cánticos ofensivos contra Macedonia del Norte después del partido ante Croacia.

