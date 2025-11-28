Un problema técnico en CME interrumpe la negociación de divisas, materias primas y acciones

SINGAPUR, 28 nov (Reuters) - Una interrupción en el mayor operador bursátil del mundo, CME Group, ha paralizado la negociación en su popular plataforma de divisas y en los futuros que abarcan divisas, materias primas, títulos de deuda y acciones, congelando una serie de índices de referencia a medida que los corredores retiraban productos.

El problema se debía a un problema de refrigeración en los centros de datos de CyrusOne, según informó CME en un comunicado, en el que añadía que estaba trabajando para resolverlo "a corto plazo", pero no ofrecía más detalles.

CyrusOne, con sede en Dallas y que opera más de 55 centros de datos en Estados Unidos, Europa y Japón, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

CME es el mayor operador bursátil del mundo por valor de mercado y afirma que ofrece la más amplia gama de productos de referencia, que abarca tipos de interés, acciones, metales, energía, criptomonedas y agricultura. Publicó por primera vez la noticia de las interrupciones a las 0240 GMT en su sitio web.

Los precios de los futuros del crudo West Texas Intermediate, los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, el S&P 500, el Nasdaq 100, el Nikkei, el aceite de palma y el oro se encontraban entre los que no se habían actualizado a las 0720 GMT del viernes, según LSEG Data.

Los precios tampoco se actualizaron en la plataforma de divisas EBS, que negoció una media de casi $60.000 millones diarios en octubre, en los principales cruces, como el euro/dólar y el dólar/yen.

Aunque los operadores de divisas al contado pudieron encontrar fácilmente otros lugares para ejecutar sus operaciones, las interrupciones dejaron a los corredores a ciegas y muchos se mostraron reacios a negociar contratos sin precios en tiempo real.

«Para ser sincero, es un fastidio», afirmó Christopher Forbes, director de CMC Markets para Asia y Oriente Medio, quien dijo que nunca había visto una interrupción tan generalizada en las bolsas en 20 años.

CMC había suspendido la negociación de varios contratos de materias primas y otros productos, y había cambiado su fuente o recurrió a sus propios datos y cálculos internos para fijar los precios para los clientes e incluso para otros corredores.

"Ahora estamos asumiendo mucho riesgo innecesario para seguir fijando precios", dijo Forbes. "Mi opinión es que al mercado no le va a gustar esto, creo que será un poco volátil en la apertura".

Los futuros son un pilar de los mercados financieros y los utilizan operadores, especuladores y empresas que desean cubrir o mantener posiciones en una amplia gama de activos subyacentes.

El volumen medio diario de derivados fue de 26,3 millones de contratos en octubre, según informó CME a principios de mes.

La interrupción en CME el viernes se produce más de una década después de que el operador tuvo que cerrar el comercio electrónico para algunos contratos agrícolas en abril de 2014 debido a problemas técnicos, que en ese momento envió a los agentes de nuevo al parqué. (Reporte de Ankur Banerjee, Tom Westbrook, Rae Wee y Florence Tan en Singapur. Edición de Christian Schmollinger, Shri Navaratnam y Thomas Derpinghaus; editado en español por Tomás Cobos)