Un propietario de Manchester United se disculpa por sus palabras contra la inmigración

El británico Jim Ratcliffe, fundador del grupo Ineos y copropietario de Manchester United, dijo el jueves lamentar la polémica por sus declaraciones hablando de un Reino Unido "colonizado por inmigrantes", disculpándose por la "elección de las palabras", sin cambiar su postura de fondo

"Lamento que la elección de palabras haya ofendido a algunas personas en Reino Unido y en Europa y hayan generado malestar, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada, en apoyo del crecimiento económico", escribió el dirigente de 73 años en un comunicado

Ratcliffe afirmó que quiso "insistir en la necesidad de que los gobiernos gestionen los desafíos migratorios en relación con la inversión en competencias, industria y empleo, para que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos"

Ratcliffe, partidario del Brexit, residente en Mónaco y simpatizante del líder antiinmigración Nigel Farage, desató la polémica el miércoles tras la difusión de una entrevista en Sky Sports, hablando de un Reino Unido "colonizado por los inmigrantes"

El multimillonario criticó "una economía con nueve millones de personas que reciben ayudas sociales y una afluencia masiva de inmigrantes", apoyándose en estadísticas demográficas erróneas para sostener su teoría

La entrevista provocó una fuerte reacción, especialmente entre los aficionados del Manchester United e incluso en el ámbito político

El primer ministro, el laborista Keir Starmer, había pedido a Ratcliffe que presentara sus disculpas por las declaraciones "ofensivas y erróneas"

El alcalde laborista del Gran Mánchester, Andy Burnham, se sumó el jueves a las críticas en X

"Pedir limitar los flujos migratorios es una cosa, pero retratar a quienes vienen aquí como una fuerza invasora hostil es otra. Es inexacto, insultante e incendiario, y debería retirarse", señaló el responsable político

La asociación Kick It Out (Expúlsalo), que lucha contra la discriminación en el fútbol inglés, también criticó el jueves unas declaraciones "vergonzosas", que "siembran división en un momento en que este deporte contribuye tanto a unir a las comunidades"

Kick It Out también denunció las "cifras inexactas que mencionó" y le recordó que "el Manchester United cuenta con una afición muy diversa y juega en una ciudad cuya historia cultural ha sido enriquecida por los inmigrantes"