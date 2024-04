Un proyectil procedente del este golpea el puerto israelí de eilat, sin víctimas

JERUSALÉN, 1 abr (Reuters) - Una amenaza aérea lanzada desde el este de Israel alcanzó el lunes un edificio en su puerto de Eilat, en el mar Rojo, pero no causó víctimas, informó el ejército israelí. Eilat ha sido objeto de repetidos ataques con misiles y drones por parte de los rebeldes hutíes de Yemen durante la guerra de casi seis meses contra Hamás en Gaza. El comunicado militar sugería que el ataque del martes procedía de la dirección de Irak, donde hay otras milicias respaldadas por Irán. El comunicado no especificaba qué se había lanzado contra Eilat. Afirmó que el lanzamiento hizo sonar sirenas pero no fue interceptado por las defensas aéreas israelíes. (Reporte de Dan Williams; edición de Stephen Coates; editado en español por Tomás Cobos)

