Un proyecto eólico marino de EEUU participado por Iberdrola solicita levantar la pausa de Trump

16 ene (Reuters) - Vineyard Wind, un proyecto eólico marino casi terminado frente a la costa de Massachusetts, en Estados Unidos, pidió el jueves a un tribunal federal del país que bloquee la suspensión en aguas federales ordenada por el Gobierno de Donald Trump.

La solicitud se produjo el mismo día en que un juez federal de Washington dio un revés legal al Gobierno al permitir que prosiguiera la construcción de un proyecto de Equinor frente a la costa de Nueva York. Vineyard Wind, una empresa conjunta de la energética española Iberdrola y la sociedad danesa Copenhagen Infrastructure Partners, solicita una orden de restricción temporal y una medida cautelar para que se levante la pausa impuesta por el Departamento de Interior el 22 de diciembre.

El proyecto se ha completado en un 95% y se esperaba que estuviera terminado el 31 de marzo, según los documentos presentados ante el tribunal federal de Massachusetts. Ya está enviando energía a la red, pero está perdiendo 2 millones de US$ al día debido a la orden del Gobierno, dijo la compañía.

El Gobierno de Trump suspendió el mes pasado los contratos de arrendamiento de cinco proyectos de energía eólica marina por motivos de seguridad nacional relacionados con interferencias de radar. (Información de Nichola Groom; edición de Diane Craft; edición en español de Jorge Ollero Castela)