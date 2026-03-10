Un PSG lleno de dudas recibe en el diván al Chelsea en octavos de Champions

Superado el viernes por el Mónaco (3-1), el Paris Saint-Germain volvió a mostrar mucha inconsistencia y se presenta lleno de dudas al duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (miércoles 20.00 GMT) en su estadio ante el Chelsea.

Vista con perspectiva, la derrota en el Parque de los Príncipes no sorprende, ya que el vigente campeón de Europa está realizando una temporada de muchos altibajos, pero sí que puede crear dudas en el seno del equipo en el peor momento del curso, cuando se deciden los títulos.

En la última Ligue 1, el equipo entrenado por Luis Enrique sólo concedió dos derrotas en todo el campeonato. La de Mónaco fue la cuarta en esta temporada, a las que hay que sumar la eliminación tempranera en la Copa y las dos en la primera fase de la Champions (contra Bayern y Sporting) que obligaron al PSG a pasar por el playoff para estar en octavos.

Incluso en esa eliminatoria europea, también frente al Mónaco, el equipo del Principado puso en muchos apuros al PSG, con un 2-0 en la ida antes de la remontada parisina (3-2) y el empate a dos goles en la vuelta, quedando a un solo gol de provocar la prórroga.

"No tenemos ninguna duda de nuestro nivel, ni del nivel del Chelsea. Nos concentramos sobre las cosas positivas, hay momentos delicados en la temporada", dijo Luis Enrique este martes.

- Repetición de la final del Mundial de Clubes -

Al Mónaco le bastó con presionar a los parisinos para provocar errores en el pase e impedir que el PSG controlase el partido pese a tener el 72% de la posesión de la pelota.

El Chelsea puede aprender la lección para poner en aprietos al PSG, con la ventaja para los londinenses de tener un plantel de más calidad que los monegascos y, sobre todo, mucha pólvora en ataque.

Con 17 balones perdidos, la máquina del PSG no parece tan bien engrasada como lo estaba hace solo unos meses, cuando levantó la Orejona con una exhibición ante el Inter en la final (5-0).

"Hemos estado imprecisos. Hemos visto errores inhabituales y cuando se cometen contra un equipo en buena dinámica como el Mónaco, lo pagas", advirtió Luis Enrique.

El PSG no sólo tiene problemas en la construcción. Con Ousmane Démbelé pasando más tiempo en la enfermería que en la cancha, lo que le ha impedido repetir el nivel que le llevó a ganar el último Balón de Oro, el juego ofensivo parisino se resiente.

Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué pecan con frecuencia de falta de efectividad, un mal que se paga caro ante los mejores equipos.

El club galo no achaca el bajón de esta temporada al cansancio acumulado el curso anterior, que se alargó hasta el Mundial de Clubes, donde el Chelsea evitó que el PSG hiciera el pleno de títulos.

- "Es un problema de cabeza" -

"No es una cuestión física, porque hemos tenido tiempo para recuperar", admitió el portugués Nuno Mendes.

Para Luis Enrique "es un problema de cabeza. La confianza no se compra en Monoprix (un supermercado francés). Se construye día a día".

"La derrota no llega en el mejor momento porque es el momento clave de la temporada, pero vamos a corregir esto. Quiero ser optimista con los jugadores para reencontrar nuestro verdadero nivel en Liga de Campeones".

La dolorosa derrota en la final del Mundial de Clubes (3-0) puede ser un acicate para el PSG, aunque Luis Enrique niega que exista un ánimo de revancha "porque son competiciones diferentes".

- Sin regularidad -

Tampoco el Chelsea se está paseando esta temporada demostrando lo que es, el campeón del mundo.

La llegada al banquillo de Liam Rosenior, sustituyendo a Enzo Maresca, no ha servido para que los Blues encuentren cierta regularidad.

Si bien el equipo londinense se metió directamente en octavos, lo hizo con dos derrotas y un empate en ocho partidos, con una media de más de dos goles por encuentro (17), pero también encajando mucho (10 goles).

A 19 puntos del líder Arsenal, el Chelsea se despidió de la lucha por el título hace semanas y tendrá que pelear por asegurarse un puesto en la próxima Champions.

Su último partido tampoco invita al optimismo: victoria 4-2 en la prórroga contra el Wrexham (segunda división), aunque con un equipo lleno de suplentes.