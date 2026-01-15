Un PSG que jugó demasiado con fuego necesita aire en la Ligue 1

De tanto jugar con fuego, el París Saint-Germain se terminó quemando contra su vecino, el París FC, ascendido este curso a la élite, que lo eliminó el lunes de la Copa de Francia (1-0). Este viernes regresa a la Ligue 1, ante el Lille, a un punto del líder Lens.

Menos brillante en su juego y vulnerable en el apartado físico, el París SG dejó escapar su primer título de la temporada al ser eliminado en dieciseisavos de la Copa, castigado por su falta de eficacia.

La eliminación tan temprana en la competición por primera desde hace doce años culminó un periodo menos próspero para los campeones de Europa, que habían sobrevivido demasiado tiempo en el alambre.

- Salvado por la campana -

Sin ir más lejos, la semana pasada en el Trofeo de Campeones los parisinos forzaron (2-2) en el último suspiro del descuento (90+5') la tanda de penales, donde lograron la victoria ante el Marsella (4-1).

Durante el partido, los jugadores dirigidos por Luis Enrique se vieron a menudo incomodados por su gran rival, contra el que ya perdieron al inicio de la temporada en Ligue 1 (1-0 a finales de septiembre en la 5ª jornada).

Ante el París FC hace ocho días en liga ganaron (2-1), pero sin gran brillantez.

La misma sensación en el triunfo en Metz antes del parón invernal (3-2) y en la Liga de Campeones contra el Athletic de Bilbao (0-0) tres días antes.

Esta serie de partidos titubeantes evidencia que el PSG ha alcanzado su límite físico, pero también en sus ideas y en el aspecto creativo de su juego.

El equipo está más desordenado y no deslumbra. Pese a algunos bonitos movimientos ofensivos el lunes, especialmente en la primera parte, y a un dominio claro, el PSG está lejos de su versión de la segunda parte de la temporada pasada.

A los parisinos les cuesta mantener la intensidad a lo largo de un partido, la presión tras pérdida es menos eficaz y el juego sin balón, más pobre, sabiendo que parte de la explicación viene de la falta de descanso estival y la ausencia de preparación tras el Mundial de Clubes.

- Falta de eficacia -

En la derrota del lunes ante el París FC el otro factor destacado fue la flagrante falta de eficacia, con al menos seis ocasiones claras y no menos de 25 disparos (4 para el PFC), que trae a la memoria los primeros meses del curso pasado, cuando el PSG dominaba pero no ganaba.

En varias ocasiones, los atacantes optaron por la solución individual, cuando el año pasado se preferían el pase y el juego colectivo.

"Es un partido muy completo. Creamos muchas ocasiones, hicimos bien el trabajo, dominamos, es injusto", reaccionó después del encuentro Luis Enrique, que perdió por primera vez un título nacional con el PSG (tres Trofeos de Campeones, dos Ligas 1 y dos Copas de Francia).

¿Es esta derrota una advertencia para el resto de la temporada? "Si miras el resultado, quizá. Pero por lo que vi durante todo el partido, fuimos muy superiores. Hay que saber perder".

Lastrado por las lesiones de jugadores clave en la primera parte de la temporada, la plantilla está ahora prácticamente al completo desde comienzos de 2026, salvo la ausencia de Achraf Hakimi (con Marruecos en la Copa de África).

La excusa de una plantilla mermada ya no sirve y el PSG debe recuperar rápidamente su fuerza colectiva para acercarse al equipo que reinó en Europa.