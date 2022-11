Un "contento" Eden Hazard desea "encadenar partidos"

El delantero y capitán de la selección de Bélgica Eden Hazard confesó sentirse "bien" y mostró su deseo de "encadenar partidos" después de la victoria de Bélgica ante Canadá (1-0) en la primera fecha del Grupo F del Mundial-2022.

"Me sentí bien físicamente. A nivel de juego estuvo bien, pero no excelso. Pero estoy contento. Sé que si encadeno partidos estaré muy pronto a mi mejor nivel", declaró el jugador del Real Madrid, que no está siendo titular esta temporada a las órdenes de Carlo Ancelotti.

Sobre el partido de los 'Diablos Rojos' ante los canadienses, Hazard afirmó que está "menos preocupado" que después de la derrota ante Egipto en partido amistoso hace una semana.

Otra de las estrellas del combinado dirigido por el español Roberto Martínez, Kevin De Bruyne, reclamó un mayor juego combinatorio. "Tenemos que tratar de jugar, de hacer circular el balón con más calma, porque pensaba que había espacio a su espalda cuando los canadienses presionaban. ¿Nuestra actuación es preocupante? No lo sé, a veces estos partidos son difíciles. Este partido nos servirá en todo caso para saber cómo hacerlo mejor con el balón y en los espacios", afirmó la estrella del Manchester City.

