Un Real Madrid hecho añicos necesita brillar en su Champions para respirar

Dos victorias en siete partidos reflejan un rendimiento impropio del rey de Europa, silbado por su afición el domingo tras la derrota 2-0 frente al Celta en el Santiago Bernabéu. Solo un golpe sobre la mesa en la Champions, el miércoles ante el Manchester City, podría darle aire a su técnico Xabi Alonso.

Las fracturas son evidentes en el proyecto del técnico, debutante en la Casa Blanca, que podría perder su puesto si cae derrotado ante el cuadro inglés, según la prensa española.

El Real Madrid no consigue carburar, rescatado casi siempre por un letal Mbappé, que ha marcado 25 goles en 21 encuentros para encabezar las tablas de goleadores tanto en LaLiga como en la Champions.

Problemas en el vestuario

La estrategia de Alonso se ha desmoronado en medio de una lucha de poder con los jugadores, según la prensa española.

"El equipo es un grupo plano arracimado en torno a Mbappé, cuyos goles son un enmascarador de crisis", publicó el domingo el diario AS después de perder ante el Celta.

"Si se toma el día libre, no hay alternativa", prosiguió. Mbappé llevó al Real Madrid a una racha de 13 victorias en 14 partidos, pero también ha brillado las últimas semanas en las que su equipo ha cosechado malos resultados.

Después de un inicio titubeante tras su incorporación desde el París Saint-Germain en el verano de 2024, el capitán de la selección francesa alcanzó su mejor forma en la segunda mitad del pasado curso.

En 2025, el astro ha anotado 55 goles, a cuatro del récord establecido en 2013 por Cristiano Ronaldo, su ídolo de la infancia y máximo goleador histórico del Real Madrid.

Tres expulsados

Xabi Alonso llegó con el objetivo de imponerse como un entrenador de un molde diferente al de Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, considerados excelentes gestores de personas, pero con menos énfasis en los enfoques táctico y técnico.

Con Mbappé como su único jugador de campo intocable, Alonso comenzó la temporada rotando a Vinicius Junior con Rodrygo Goes y a Dani Carvajal con Trent Alexander-Arnold.

Y mientras Jude Bellingham estaba recuperándose de una operación de hombro, Arda Guler brillaba en el mediocampo.

El equipo logró resultados positivos, pero el descontento entre algunos jugadores creció. El punto crítico se produjo cuando Vinicius expresó públicamente su enfado tras su sustitución en el Clásico en octubre, que el Real Madrid ganó 2-1 en el Bernabéu.

Asimismo, el regreso de Bellingham de su lesión obligó a Alonso a cambiar su once titular, junto con la reticencia de Fede Valverde a jugar de lateral derecho.

Una serie de partidos fuera de casa, debido a que el club albergó un partido de la NFL en el Bernabéu, contribuyó a su reciente caída.

Después de un empate 1-1 en Girona a finales de noviembre, Mbappé llamó al equipo a "mostrar quiénes somos" y "cambiar esta dinámica".

"Hace muchas cosas fundamentales de liderazgo, de influencia, de ayudar a los compañeros y eso es muy importante en el día a día", afirmó Alonso.

El Madrid aplastó el miércoles al Athletic Bilbao 3-0 y, de acuerdo al AS, los jugadores estaban motivados por la promesa de dos días libres por una victoria.

Ese tiempo de relajación pudo haber contribuido a la derrota ante el Celta, con el equipo blanco desesperado, sufriendo hasta tres expulsiones: Fran García, Álvaro Carreras y Endrick (que estaba en el banquillo).

Una gran noche europea serviría al Real Madrid, ganador 15 Copas de Europa, para redimirse.

