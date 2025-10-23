Un recorrido de 3333 kilómetros entre Barcelona y París en el Tour 2026
El Tour de Francia 2026, cuyo recorrido fue revelado el jueves en París, arrancará de Barcelona el s
El Tour de Francia 2026, cuyo recorrido fue revelado el jueves en París, arrancará de Barcelona el sábado 4 de julio y llegará tres semanas después a París, el domingo 26 de julio, tras 3333 km de esfuerzo.
La estimación en kilómetros podrá ser corregida ligeramente tras los últimos retoques de la organización.
-- Etapas del Tour de Francia 2026:
4 de julio: 1ª etapa Barcelona – Barcelona (contrarreloj por equipos), 19 km
5 de julio: 2ª etapa Tarragona - Barcelona, 182 km
6 de julio: 3ª etapa Granollers (España) – Les Angles (Francia), 196 km
7 de julio: 4ª etapa Carcassonne – Foix, 182 km
8 de julio: 5ª etapa Lannemezan – Pau, 158 km
9 de julio: 6ª etapa Pau – Gavarnie-Gèdre, 186 km
10 de julio: 7ª etapa Hagetmau – Burdeos, 175 km
11 de julio: 8ª etapa Périgueux - Bergerac, 182 km
12 de julio: 9ª etapa Malemort – Ussel, 185 km
13 de julio: jornada de descanso en Cantal
14 de julio: 10ª etapa Aurillac – Le Lioran, 167 km
15 de julio: 11ª etapa Vichy - Nevers, 161 km
16 de julio: 12ª etapa Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône, 181 km
17 de julio: 13ª etapa Dole – Belfort, 205 km
18 de julio: 14ª etapa Mulhouse – Le Markstein, 155 km
19 de julio: 15ª etapa Champagnole – Plateau de Solaison, 184 km
20 de julio: jornada de descanso en Haute-Savoie
21 de julio: 16ª etapa Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains (contrarreloj individual), 26 km
22 de julio: 17ª etapa Chambéry - Voiron, 175 km
23 de julio: 18ª etapa Voiron – Orcières-Merlette, 185 km
24 de julio: 19ª etapa Gap – Alpe d'Huez, 128 km
25 de julio: 20ª etapa Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez, 171 km
26 de julio: 21ª etapa Thoiry – París Campos Elíseos, 130 km
