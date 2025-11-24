Un recorte en diciembre es apropiado, pero enero es más incierto, dice Waller de la Fed a Fox Business

WASHINGTON, 24 nov (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el lunes que los datos disponibles indican que el mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de interés de un cuarto de punto en la reunión de la entidad del 9 y 10 de diciembre.

Una acción más allá de eso, sin embargo, dependerá de una próxima "avalancha" de datos que se publicarán a medida que las agencias estadísticas de Estados Unidos se pongan al día con el trabajo retrasado por el recientemente finalizado cierre del Gobierno.

Desde la última reunión de la Fed, "la mayor parte de los datos del sector privado y anecdóticos que hemos obtenido es que nada ha cambiado realmente. El mercado laboral es débil. Sigue debilitándose", y se espera que la inflación disminuya, dijo Waller en el programa "Mornings with Maria" de Fox Business.

Aunque eso hace que un recorte en diciembre sea apropiado, "enero podría ser un poco más complicado, porque vamos a tener una avalancha de datos que se publicarán, y si son más o menos coherentes con lo que hemos visto, entonces uno podría argumentar por un recorte en enero. Pero si de repente muestran un repunte de la inflación o del empleo o el despegue de la economía, entonces podría ser preocupante", dijo Waller.

