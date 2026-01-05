"Un regalo" estar de vuelta, asegura Rodri tras volver a ser titular

El centrocampista español Rodri, Balón de Oro en 2024, aseguró este domingo tras volver a la titularidad en el empate 1-1 entre su Manchester City y el Chelsea que era un "regalo" poder jugar de nuevo.

"Para mí es un regalo. Lo que he atravesado ha sido terrible para mí así que ganar, empatar o perder, para mí ahora todo es un regalo", declaró el internacional español.

Desde su grave lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en septiembre de 2024, el jugador del Manchester City ha ido sufriendo diferentes problemas físicos que le han mantenido prácticamente apartado de los terrenos de juego los últimos 16 meses.

En su primera titularidad desde octubre, el español aseguró haberse "sentido fuerte".

"Jugar, sentir la felicidad del juego y recuperar la sonrisa, lo demás vendrá después. Las victorias, el éxito del equipo. Ahora mismo se trata de mantenerse en forma y disfrutar el fútbol", precisó.

"He atravesado un proceso en el que tienes que ajustar el cuerpo en términos musculares. Me siento fuerte. Necesito el ritmo de partidos pero teniendo en cuenta en qué momento de la temporada estamos y de dónde vengo, me siento bien", precisó.

Tras el empate contra el Chelsea, el Manchester City queda a seis puntos del líder Arsenal.