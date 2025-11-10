Un rehén israelí dice que la fe le sostuvo en el cautiverio de Hamás

*

El rehén fue secuestrado en el festival Nova

*

Kupershtein, de 23 años, retenido en Gaza durante más de dos años

*

Los rehenes rezaron las bendiciones judías de la víspera del sábado en cautiverio

Por Michal Yaakov Itzhaki

HOLON, Israel, 10 nov (Reuters) - Bar Kupershtein, rehén israelí liberado, dice que consiguió sobrevivir dos años en un estrecho túnel de Hamás en Gaza, sin luz solar, con escasa comida y palizas regulares, aferrándose a su creencia de que estaba en manos de Dios todo el tiempo.

Kupershtein, de 23 años, fue liberado el 13 de octubre junto con otros 19 rehenes a cambio de unos 2.000 presos y detenidos palestinos, como parte del alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás que ha detenido en gran medida dos años de guerra devastadora.

El joven era un soldado de permiso que trabajaba como acomodador en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, cuando empezaron a llover cohetes sobre los juerguistas y los militantes de Hamás irrumpieron desde Gaza, arrasando el lugar y matando a 364 personas.

Los militantes le arrastraron de vuelta a Gaza con docenas de rehenes más mientras intentaba rescatar a los asistentes a la fiesta, y poco después de su secuestro aparecieron en las redes sociales imágenes suyas atado en el suelo.

REHENES SE APOYABAN UNOS A OTROS EN ESPACIO MINÚSCULO

En su primera entrevista a los medios internacionales, Kupershtein dijo que después de las primeras semanas fue llevado a los túneles de Hamás, donde fue retenido con otros cinco rehenes confinados en un espacio que, según dijo, no era más grande que el tamaño de un colchón.

"Estábamos ahí unos para otros, nos apoyábamos mutuamente, por duro que fuera y cuando recibíamos las palizas. Recuerdo que, después de que nos golpearan, nos sentamos abrazados, diciéndonos que no dejaríamos que nos derrotaran", dijo.

Todos aprendieron árabe durante el cautiverio y los guardias intentaron a menudo convertirlo al Islam, dijo Kupershtein, a lo que él y sus compañeros de cautiverio se resistieron. Cada viernes por la noche, dijo, insistían en rezar las bendiciones judías de la víspera del sábado.

Una fuente del brazo armado de Hamás negó que se maltratara a los rehenes y afirmó que se respetaron sus creencias religiosas. Si algunos guardias habían hablado sobre el Islam u ofrecido orientación religiosa, dijo la fuente, lo habían hecho por iniciativa propia y no como parte de ninguna política de Hamás.

Algunos de los detenidos palestinos excarcelados por Israel también han relatado abusos durante su encarcelamiento. Israel está investigando decenas de casos, pero niega que se hayan producido abusos sistemáticos.

REHÉN REZÓ PARA QUE LE SALVARAN LA VIDA

Uno de los días más aterradores, según Kupershtein, fue cuando un guardia amenazó con matar a tres de los rehenes y ordenó a los cautivos que eligieran cuáles morirían, amenaza que finalmente no cumplió.

"Sólo recuerdo rezar a Dios, suplicarle, decirle 'sálvame, ahora estoy en tus manos'", dijo Kupershtein. "Era una frase que decía a menudo en cautiverio". Más tarde supo que su madre Julie se la había dicho a uno de los guardias de Hamás que se había puesto en contacto con ella por teléfono mientras su hijo estaba retenido y le había amenazado.

"Ella le dijo: 'Mi hijo no está en tus manos, está en manos de Dios, y tú también estás en manos de Dios'", dijo Kupershtein, mostrando una pulsera impresa con lo que desde entonces se ha convertido en un lema familiar: "Siempre en manos de Dios".

(Escrito por Maayan Lubell, edición de Alexandra Hudson. Editado en español por Natalia Ramos)