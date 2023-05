Un resorte extra ayudó a los humanos a correr y caminar erguidos

30/05/2023 (A) La Hipótesis De Propulsión Del Centro De Masa (COM) Sugiere Que Tanto El Retroceso Del Arco Como La Capacidad De Palanca Del Pie Pueden Elevar El COM. (B) Las Palancas De Pie Alrededor De La Articulación Metatarsofalángica Del Punto De Apoyo.. Un equipo internacional de científicos ha demostrado que los humanos podrían haber desarrollado un arco en forma de resorte para ayudarnos a caminar sobre dos pies. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WELTE ET AL./FRONTIERS