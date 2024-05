Un Rublev afiebrado remonta ante Auger-Aliassime y se corona en Madrid

MADRID (AP) — Pese a varios noches en las que durmió mal por una fiebre, Andrey Rublev se las arregló para remontar y conquistar el Abierto de Madrid por primera vez.

Rublev reveló que estuvo enfermo durante toda la semana, pero logró darle la vuelta al partido y venció el domingo a Felix Auger-Aliassime en tres sets para adjudicarse el segundo título de un torneo Masters 1000 en su carrera.

Rublev estampó una victoria 4-6, 7-5, 7-5, luego que Auger-Aliassime cometió una doble falta en el último punto de la final del torneo en arcilla en la capital española.

“Este es el título en mi carrera por el cual más orgullo siento”, dijo Rublev.

“Tengo que dar el mérito a los doctores, son magos”, añadió. "No sé qué hacían, pero era capaz de jugar... Estaba casi muerto cada día, no dormía por las noches. En los tres o cuatro últimos casi no dormí”.

El ruso de 26 años y actual número ocho del mundo también se alzó con el Masters de Montecarlo el año pasado. El canadiense Auger-Aliassime disputaba su primera final en la máxima categoría de la gira de la ATP.

Rublev llegó a Madrid inmerso en una racha de cuatro derrotas tras caer eliminado a las primeras de cambio en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Barcelona. Una de sus victorias en Madrid fue en los cuartos de final, dejando en el camino al ídolo local Carlos Alcaraz.

Ahora atesora 16 títulos en su carrera, y dos en esta temporada tras consagrarse en Hong Kong en enero.

“Es normal tener altibajos. Esta temporada la empecé jugando muy bien”, indicó. “Después, de alguna manera, empecé a jugar algo peor... La temporada es muy larga y sabía que tendría una oportunidad que necesitaría aprovechar”.

Auger-Aliassime se abrió paso a la final con un par de retiros en las dos rondas previas. Jannik Sinner, el número dos del mundo, se bajó por una lesión en la cadera previo a los cuartos de final, y Jiri Lehecka se retiró ante el canadiense en el primer set de su semifinal.

El cuadro masculino de Madrid fue muy golpeado por las lesiones. Novak Djokovic se bajó previo al torneo. Daniil Medvedev se retiró en los cuartos de final. Alcaraz padeció molestias en el antebrazo derecho. Y Rafael Nadal, de vuelta tras una dolencia, se despidió en el que pudo haber sido su última presentación en su país natal.

Iga Swiatek atrapó el título femenino de Madrid por primera vez en su carrera el sábado.