Un saludable Shohei Ohtani apunta al gran premio que le falta: el Cy Young

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Shohei Ohtani es cinco veces All-Star, cuatro veces Jugador Más Valioso, dos veces campeón de la Serie Mundial y monarca del Clásico Mundial de Béisbol, lo que le da un currículum brillante que ningún jugador actual puede igualar.

¿El único gran reconocimiento que no ha ganado? Un premio Cy Young.

Dado su historial, no sería una sorpresa ver a la estrella japonesa de doble función sumar ese trofeo a su colección en 2026.

“Creo que es justo decir que él espera estar en la conversación del Cy Young. Solo queremos que esté sano, que haga aperturas, y todos los números y las estadísticas se acomodarán por sí solos.

“Pero, hombre, este tipo es un trabajador tan disciplinado y exige lo máximo de sí mismo”, comentó el viernes el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

Los lanzadores y receptores del equipo, incluidos Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y el resto, realizaron su primer entrenamiento de primavera en Camelback Ranch el viernes, apenas 105 días después de que los Dodgers se convirtieran en los primeros campeones consecutivos de las mayores en un cuarto de siglo —al vencer a los Azulejos de Toronto en un emocionante séptimo juego—.

Ohtani espera ser un jugador de doble función a tiempo completo por primera vez desde 2023. Una lesión en el codo lo mantuvo fuera del montículo durante la temporada 2024 y regresó a lanzar a mitad del año pasado, con marca de 3-0 y efectividad de 4,43 en la postemporada para ayudar a los Dodgers a conquistar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

Roberts señaló que una temporada baja sin lesiones —en la que pudo concentrarse en el descanso, la recuperación y la fuerza— debería hacerlo aún más temible en el montículo esta temporada.

“Se ve fuerte, pero sin demasiada masa”, afirmó Roberts. “Al verlo lanzar, al verlo correr, su cuerpo se mueve bien. Creo que está en un punto ideal”.

Ohtani, de 31 años, desayunó y se rió con sus compañeros en el clubhouse antes de su sesión de bullpen, completamente cómodo en lo que ahora son alrededores familiares. Entra en su tercera temporada con la franquicia que lo ha ayudado a convertirse en el mayor fenómeno del béisbol en décadas.

“Por fin pude tener una temporada baja normal”, expresó Ohtani. “Aunque la temporada baja fue bastante corta, pensé que fue algo bueno”.

Ohtani contó que llegó a Camelback Ranch a principios de mes y que el bullpen del viernes —que, según dijo, salió bien— fue su tercero de la primavera. El objetivo es lanzar práctica de bateo en vivo la próxima semana antes de irse para unirse al Equipo Japón en Tokio, donde jugará el Clásico Mundial de Béisbol.

No lanzará para Japón en el CMB, ya que se enfocará únicamente en su trabajo en el plato.

Roberts explicó que mantener a Ohtani fuera del montículo en el CMB fue una decisión conjunta centrada en su salud a largo plazo.

“Por más que la gente piense que no es humano, sigue siendo un ser humano que se ha sometido a dos cirugías importantes”, manifestó Roberts. “Tiene una larga carrera por delante”.

El calendario y el itinerario del CMB —el Equipo Japón podría jugar del 6 al 17 de marzo en dos continentes distintos— convierten en un reto la preparación de Ohtani para el juego inaugural de los Dodgers contra los Diamondbacks de Arizona el 26 de marzo. Ni Roberts ni Ohtani estaban seguros de cómo sería su programa de lanzamientos en Japón.

Roberts indicó que está seguro de que Ohtani querrá estar listo para lanzar al inicio de la temporada, pero que el equipo será flexible.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes