Un segundo informe de la Comunidad avala la calidad y la seguridad del Hospital de Torrejón

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha señalado este martes que un segundo informe realizado tras la inspección de la semana pasada en el Hospital Universitario de Torrejón concluye que el centro cumple con los objetivos de calidad y seguridad del paciente marcados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Este documento certifica el trabajo de las áreas de Calidad y Seguridad del Paciente y se suma al primero elaborado por la Dirección General de la Inspección y Ordenación Sanitaria, que apuntó que "no existía evidencia alguna" de la reutilización de productos sanitarios de un solo uso, según un comunicado de la Consejería.

Cada año, la Consejería de Sanidad define los objetivos comunes que deben desarrollar todos los hospitales madrileños a través de cinco indicadores del departamento de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente. Estos son acciones para mejorar la calidad percibida, avances en seguridad del paciente, impulso de prácticas seguras, atención al dolor y consolidación de la gestión de la calidad.

En todas estas áreas, los resultados obtenidos por el Hospital Universitario de Torrejón han sido "satisfactorios", por lo que la Consejería de Sanidad ha señalado que se da por concluido el proceso de verificación y se confirma que la praxis asistencial y de calidad es la adecuada.

Esta inspección se puso en marcha tras conocerse la semana pasada unos audios del consejero delegado de la empresa gestora del Hospital de Torrejón instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.