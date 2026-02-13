Un segundo portaaviones de EEUU se dirige a Oriente Próximo, según medios estadounidenses

13 feb (Reuters) -

Estados Unidos enviará un segundo portaaviones a Oriente Próximo en un clima de tensión con Irán, según informaron medios de comunicación estadounidenses a última hora del jueves.

El portaaviones USS Gerald R. Ford y sus buques de escolta serán enviados a Oriente Próximo desde el Caribe, según informó el New York Times, que fue el primero en dar la noticia, citando a responsables estadounidenses.

La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.

Esta semana, el presidente Donald Trump había dicho que estaba considerando a Oriente Próximo si no se llegaba a un acuerdo con Irán.

El primer portaaviones, el USS Abraham Lincoln, y varios destructores lanzamisiles llegaron a Oriente Próximo en enero.

Trump dijo el jueves que Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Irán y sugirió que podría alcanzarse un acuerdo durante el próximo mes.

"Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario será muy traumático, muy traumático", dijo Trump a los periodistas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que esperaba que Trump estuviera creando las condiciones para llegar a un acuerdo con Irán que evitara la acción militar. (Información de Hyunsu Yim en Barcelona; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)