Un serbio condenado a 10 años de prisión por crímenes de guerra contra civiles

Según los jueces, Sladjan Trajkovic fue responsable de asesinatos, persecuciones, deportaciones, palizas, arrestos, malos tratos, torturas y tratos inhumanos en varias aldeas del municipio de Vushtrri entre 1998 y 1999.

La defensa tiene 30 días para apelar la sentencia de primera instancia. Trajkovic fue arrestado el 15 de diciembre de 2022 en el sector sur (albanés) de Kosovska Mitrovica y ha permanecido en prisión preventiva desde entonces.

Había servido en la Policía de Kosovo, cargo al que renunció en noviembre de 2022, junto con todos los demás policías serbios y representantes serbios de las instituciones kosovares, en protesta por las políticas percibidas como discriminatorias de las autoridades de Pristina. (ANSA).