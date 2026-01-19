Un sindicato advirtió al operador ferroviario de daños en las vías del accidente, según una carta

MADRID, 19 ene (Reuters) -

Un sindicato español de maquinistas advirtió por carta el pasado agosto al operador ferroviario ADIF del grave desgaste de las vías de alta velocidad, incluido donde el domingo en un accidente mortal, según una copia de la carta a la que tuvo acceso Reuters.

La carta, publicada en la red social X y verificada por un miembro del sindicato Semaf a Reuters, decía que los baches, los desperfectos y los desequilibrios en las líneas eléctricas aéreas estaban causando frecuentes averías y dañando los trenes, y añadía que los conductores habían notificado "diariamente" sus preocupaciones al operador, pero que no se había tomado ninguna medida.

ADIF no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(Información de Corina Pons, información adicional de David Latona, redacción de Victoria Waldersee; edición en español de María Bayarri Cárdenas)