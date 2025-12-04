Un sindicato español dice que advirtió de problemas de calidad en un proveedor local de Airbus

MADRID, 4 dic (Reuters) - Representantes de uno de los mayores sindicatos españoles, UGT, afirmaron el jueves que los fallos descubiertos en los paneles del fuselaje del Airbus fabricados por el proveedor sevillano Sofitec Aero eran coherentes con las preocupaciones sobre los controles de calidad que había expresado a ambas empresas.

"Llevamos más de un año advirtiendo de posibles problemas de calidad", dijo Carlos Parra, secretario de organización de UGT FICA Sevilla. "De hecho, fueron nuestros representantes quienes denunciaron estas anomalías", añadió.

En otro comunicado, el sindicato asegura que sus advertencias sobre supuestas deficiencias en los procesos de producción y en las condiciones de trabajo que "impedían un adecuado control y trazabilidad de componentes aeronáuticos críticos" han sido trasladadas a la dirección de Sofitec, a Airbus y a los organismos oficiales competentes.

Los representantes de Sofitec no han respondido a las múltiples peticiones de comentarios sobre los paneles defectuosos en los últimos dos días y nadie en la empresa estaba disponible para comentar la declaración del sindicato. La empresa fue identificada en una presentación de Airbus a las aerolíneas vista por Reuters.

Airbus no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El fabricante de aviones recortó el miércoles su objetivo de entregas comerciales para todo el año en un 4%, hasta unos 790 reactores, tras las débiles entregas de noviembre debido a un problema de calidad del fuselaje, del que Reuters informó por primera vez el lunes, tras una retirada de emergencia de miles de A320 por un cambio de software.

El problema afecta al grosor de algunos paneles del fuselaje mecanizados por uno de los dos proveedores externos, pero no se está tratando como un problema de seguridad inmediato porque las piezas aún pueden soportar tensiones superiores a las máximas que podrían soportar.

