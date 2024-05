Un soldado estadounidense detenido en rusia se declara culpable, según ria

MOSCÚ, 16 may (Reuters) - Gordon Black, un soldado estadounidense detenido en la ciudad rusa de Vladivostok, se ha declarado culpable de cargos de robo y está cooperando con los investigadores, informó el jueves la agencia de noticias estatal rusa RIA. "Está cooperando (con la investigación), ha admitido (su culpabilidad)", dijo a RIA un representante del Ministerio del Interior local. Reuters no pudo ponerse en contacto con Black para que hiciera comentarios. Black, sargento del ejército estadounidense, fue detenido el 2 de mayo por la policía en la ciudad rusa de Vladivostok, en el Lejano Oriente, bajo sospecha de haber robado a una mujer con la que mantenía una relación. El tribunal ordenó que permaneciera detenido hasta el 2 de julio. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos de que no viajen a Rusia, alegando una serie de razones, entre ellas "la posibilidad de acoso y detención de ciudadanos estadounidenses por agentes de seguridad del Estado ruso" y la aplicación arbitraria de la ley. Un puñado de ciudadanos estadounidenses han sido detenidos desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022, entre ellos Evan Gershkovich, periodista de The Wall Street Journal, quien fue detenido en 2023 acusado de espionaje. (Reporte de la redacción de Moscú; escrito por Lidia Kelly en Melbourne; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

