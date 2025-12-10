Un tercio de la red móvil de MasOrange está lista para operar con tecnología Open RAN

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Un tercio de la red móvil de MasOrange está preparada para empezar a operar con Open RAN ('radio access networks', por sus siglas en inglés), una tecnología que busca, entre otras cuestiones, la interoperabilidad de los distintos fabricantes de red para impulsar el 5G y el 6G.

Este avance se ha producido de la mano de Ericsson, con la que la teleco firmó a finales de octubre del año pasado un acuerdo para modernizar su red móvil 5G y transformarla en una infraestructura abierta, programable y preparada para la implementación de Open RAN.

"La colaboración entre MasOrange y Ericsson ha hecho posible que, en tiempo récord, cerca del 30% de los nodos 5G de MasOrange en España sean ya compatibles con Open RAN y estén preparados para aprovechar todas sus ventajas en términos de eficiencia y flexibilidad", ha destacado la compañía en un comunicado.

Asimismo, MasOrange ha apuntado que ha integrado en su sistema de gestión de red la plataforma Ericsson Intelligent Automation Platform (EIAP), una solución para optimizar procesos críticos mediante aplicaciones de software con inteligencia artificial y automatización avanzada que permite "una gestión más eficiente de la red móvil".

En este contexto, la empresa ha subrayado también que la actualización de su red supondrá un incremento de la calidad de sus servicios y una mejora de su sostenibilidad.

"Estamos avanzando en tiempo récord junto a Ericsson en la implantación de la primera red a escala comercial preparada para Open RAN en Europa. Además, estamos comprometidos en el desarrollo de 5G sentando las bases para una infraestructura móvil abierta y programable, que impulsará los avances tecnológicos, la aparición de nuevos servicios innovadores y el crecimiento sostenible en España y Europa", ha declarado el responsable de Tecnología de MasOrange, Miguel Santos.