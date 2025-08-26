Un tercio de las empresas de ingeniería suizas planea traslados a la UE, según una encuesta

BERNA, 26 ago (Reuters) - Ante la fortaleza del franco suizo y la caída de los pedidos en Estados Unidos debido a los aranceles, el 31% de las empresas suizas de ingeniería mecánica y eléctrica planean transferir algunas operaciones a la Unión Europea, según informó el martes la asociación industrial Swissmem.

Suiza se vio afectada este mes por uno de los aranceles estadounidenses más elevados del mundo —un 39%, en comparación con el 15% de la vecina Unión Europea—, mientras que el franco suizo, moneda refugio, se ha fortalecido alrededor de un 13% este año frente al dólar estadounidense.

Muchas empresas tecnológicas suizas se están preparando para reestructurarse y trasladar negocios, dijo el presidente de Swissmem, Martin Hirzel, basándose en una encuesta entre las empresas miembros realizada tras la entrada en vigor del gravamen el 7 de agosto, en la que participaron 385 firmas.

"Los despidos son inevitables", dijo a la prensa en Berna, y añadió que la magnitud de los despidos dependería de la rapidez con que los políticos pudieran reducir la tasa arancelaria estadounidense.

Las exportaciones de bienes de la industria tecnológica suiza en el primer semestre de 2025 cayeron un 0,9% interanual, impulsadas por las tasas negativas en Asia y el estancamiento de la demanda en Europa, dijo Swissmem, que calificó de especialmente preocupante la tendencia del negocio en el segundo trimestre.

Mientras que las exportaciones de tecnología suiza a Estados Unidos aumentaron considerablemente en el primer trimestre, se desplomaron después de que EEUU amenazara con imponer aranceles en abril, con lo que la entrada total de pedidos cayó un 13,4% interanual en el segundo trimestre, añadió Swissmem. (Información de Ariane Luthi; edición de Miranda Murray; edición en español de Jorge Ollero Castela)