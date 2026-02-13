Un tercio de los casos de tuberculosis de Ecuador están en las cárceles

Casi un tercio de los casos de tuberculosis reportados en Ecuador en 2025 se registraron en las hacinadas y violentas cárceles del país, informó el viernes el ministerio de Salud.

La tuberculosis es una enfermedad con una alta tasa de prevalencia en las prisiones, principalmente debido a su fácil contagio, a la superpoblación y a la falta de servicios sanitarios.

En el "contexto penitenciario tenemos entre diez y 100 veces más alta la transmisión" de la enfermedad ya que esta se contagia por vía aérea, explicó en una rueda de prensa Andrés Carrazco, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la cartera.

En 2025, la nación reportó 9.142 casos de tuberculosis en todo el país.

"Transparentando los datos, tenemos 2.649 casos a nivel de los CPL (Centros de Privación de Libertad)", expresó Carrazco.

Representan un 29% del total de casos. El año pasado murieron 609 reclusos en las prisiones del país por la tuberculosis.

La enfermedad ha afectado principalmente a la Penitenciaría del Litoral del puerto de Guayaquil (suroeste), la ciudad más violenta del país a causa de la disputa por el poder entre bandas del narco con nexos con cárteles internacionales.

Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto en "hechos violentos" al interior de las cárceles ecuatorianas desde 2020.

Las masacres son frecuentes en las penitenciarías de Ecuador, que en los últimos años se han convertido en centros de operaciones y enfrentamientos entre grupos narcotraficantes.