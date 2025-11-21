Un terremoto de magnitud 5,5 sacude Bangladés

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió Bangladés este viernes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que de momento se hayan registrado víctimas mortales.

El sismo se produjo a las 10:38 locales (04:38 GMT), cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, Daca.

El sistema del USGS que proporciona evaluaciones preliminares sobre el impacto de los terremotos estimó la posibilidad de que se produzcan "muertes significativas" y daños.

Según el Departamento Meteorológico de Bangladés, que registró una magnitud de 5,7, el temblor duró 26 segundos y el epicentro se situó en Madhabdi, en el distrito de Narsingdi.

El terremoto provocó el pánico entre muchos habitantes de ese país de mayoría musulmana y 170 millones de habitantes, que se encontraban en sus casas en su día libre cuando oyeron una fuerte explosión y salieron corriendo al exterior.

Algunas personas lloraban, otras parecían conmocionadas, observaron periodistas de la AFP en Daca.

sa-pjm/lb/arm/jvb