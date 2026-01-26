Un terremoto de magnitud 5,5 sacude la provincia occidental china de Gansu

PEKÍN, 26 ene (Reuters) - Un seísmo de magnitud 5,5 sacudió el lunes cerca del condado rural de Tewo, en la provincia de Gansu, en el oeste de China, informó el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC, por sus siglas en inglés), elevando su estimación desde los 5,2 de magnitud

El terremoto se produjo a las 14:56 hora local (0656 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros, dijo el CENC

Gansu es propensa a los seísmos, ya que se encuentra en la franja septentrional de la meseta Qinghai-Tíbet. En 2023, un seísmo de magnitud 6,2 sacudió Gansu y la provincia vecina de Qinghai fue el más grave desde 2014 y mató a más de 150 personas. (Información de Ryan Woo; edición de Tom Hogue y Christopher Cushing; edición en español de María Bayarri Cárdenas)