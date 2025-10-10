Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de Filipinas

(Añade el levantamiento de alerta de tsunami, número de fallecidos y más detalles)

Por Mikhail Flores

MANILA, 10 oct (Reuters) - Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió el viernes las costas del sur de Filipinas, causando la muerte de al menos dos personas, mientras las ciudades cercanas al epicentro sufrían daños estructurales y las autoridades advertían de fuertes réplicas.

Según un alto cargo de Manay, en un primer momento se informó de daños en viviendas, edificios y puentes, aunque no estaba claro el alcance total de los daños en Filipinas.

Al menos dos personas murieron, dijo por teléfono Karlo Puerto, responsable de defensa civil, ambas en la ciudad de Mati, cerca de donde se produjo el terremoto. Las oficinas regionales de catástrofes contactadas por Reuters no informaron de más víctimas.

El seísmo fue uno de los más fuertes de los últimos años en Filipinas, que se encuentra en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico y experimenta más de 800 seísmos al año.

Se produjo dos semanas después de que Filipinas sufriera su terremoto más mortífero en más de una década, con 74 muertos en la isla de Cebú. El seísmo tuvo una magnitud de 6,9 y también se produjo mar adentro.

TEMBLORES EN VEHÍCULOS Y PUERTAS

Richie Diuyen, responsable de catástrofes en Manay, cerca del epicentro, dijo que el seísmo duró entre 30 y 40 segundos y que los daños iniciales incluyeron algunas casas, la fachada de una iglesia, carreteras agrietadas y puentes intransitables.

"Antes no podíamos estar de pie. Ahora tengo 46 años y este es el terremoto más fuerte que he sentido", dijo Diuyen por teléfono.

Anteriormente, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, dijo que las autoridades estaban evaluando la situación sobre el terreno y que se desplegarían equipos de búsqueda y rescate cuando fuera seguro. "Estamos trabajando sin descanso para garantizar que la ayuda llegue a todos los que la necesitan", dijo Marcos en un comunicado.

La agencia Phivolcs advirtió de réplicas de magnitud 6,4 e instó a los habitantes de las zonas afectadas a alejarse de la costa. Anteriormente se había pedido a los habitantes de las zonas costeras que se trasladaran al interior o buscaran terrenos más elevados.

(Información de Mikhail Flores en Manila y Ananya Palyekar y Mrinmay Dey en Bengaluru; información adicional de Ananda Teresia y Gayatri Suroyo en Yakarta; redacción de Martin Petty; edición de John Mair y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)