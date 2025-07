Un terremoto de magnitud 8,7 provoca alertas de tsunami en el este de Rusia, Japón, Alaska y Hawái

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Un terremoto de magnitud 8,7 en la escala Richter en la costa de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, ha provocado alertas de tsunami en la costa pacífica rusa y en los estados estadounidenses de Alaska y Hawái, mientras que se han notificado advertencias para Guam y también en Japón. "El terremoto de hoy ha sido una seria prueba para todos nosotros. Según estimaciones preliminares de los sismólogos, la magnitud del temblor fue de 7,7 - 7,9", ha afirmado el gobernador del Krai de Kamchatka --en el extremo oriental de Rusia--, Vladimir Solodov, a través de su canal de Telegram, antes de que el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos actualizase la cifra a 8,7. Asimismo, el dirigente regional ruso ha informado de que "se ha declarado una amenaza de tsunami (y) se está esclareciendo la fuerza de las olas". "Insto a todos a no acercarse a la costa en zonas de riesgo de tsunami y a seguir los anuncios por megafonía", ha advertido en un mensaje en el que ha pedido a la población que "mantenga la calma y no cunda el pánico", así como que confíe sólo en la información oficial. Por su parte, la Delegación de Kamchatka del Servicio Geofísico Unificado ruso ha informado de una alerta de tsunami en la costa de la bahía de Avacha, en el sudeste de la península, y se ha hecho eco de la destrucción de la fachada de una guardería de la región, aunque al encontrarse en obras, "no había niños", mientras que "los operarios consiguieron salir del edificio a tiempo". Posteriormente, el responsable de Salud de Kamchatka, Oleg Melnikov, ha señalado que varias personas han resultado heridas a consecuencia del seísmo, ninguna de ellas en estado de gravedad, si bien no ha precisado el número exacto de afectados. Un poco más al sur, en la vecina región de Sajalín, su gobernador, Valery Igorevich Limarenko, ha informado de que un "terremoto de 7,9 grados se ha producido en Sévero-Kurilsk", una isla muy próxima a Kamchatka que forma parte del archipiélago de las Kuriles. "Se ha declarado una amenaza de tsunami y se está evacuando a los residentes de la zona potencialmente peligrosa a terrenos más elevados", ha anunciado horas antes de que los servicios de emergencias hayan evacuado a 2700 personas, incluidos 600 menores, a zonas seguras de estas islas. "Según los datos preliminares, no hay daños graves ni víctimas", ha asegurado, indicando asimismo que "los servicios de emergencia están trabajando en modo reforzado y la situación está bajo control". Poco después, el Centro de Vigilancia de Tsunamis de Kamchatka ha transmitido al Ministerio de Emergencias ruso que una ola ha inundado la ciudad portuaria de Sévero-Kurilsk, según ha publicado la cartera en su canal de Telegram. Las autoridades de Estados Unidos han recogido también el terremoto y ha notificado alertas de tsunami en Hawái y varias zonas de Alaska. Mientras tanto, todos los estados de la costa oeste estadounidense permanecen en estado de vigilancia por la posible llegada de las olas a su litoral. Por su parte, el gobernador de Hawái, Josh Green, ha informado a la población de que las autoridades activarán sirenas en las horas previas al momento en el que se prevé que impacte el tsunami, a través de su cuenta en la red social X. Igualmente, ha advertido a los ciudadanos de que "no se arriesguen a estar cerca de la línea de costa cuando la ola se acerque". Con todo, ha afirmado que esperan detalles de la magnitud del tsunami antes de que éste alcance las islas.