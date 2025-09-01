Un terremoto en Afganistán deja 622 muertos y más de 1500 heridos

Por Mohammad Yunus Yawar y Charlotte Greenfield

KABUL, 1 sep (Reuters) -

Alrededor de 622 personas murieron y más de 1500 resultaron heridas en un terremoto que sacudió el este de Afganistán, según informaron el lunes las autoridades, mientras helicópteros transportaban a los heridos para ponerlos a salvo de los escombros donde se buscaban más supervivientes.

"Las cifras de solo unos pocos centros médicos suman más de 400 heridos y decenas de víctimas mortales", dijo el portavoz del ministerio, Sharafat Zaman, en un comunicado en el que advertía de un mayor número de víctimas.

Imágenes de Reuters TV mostraron helicópteros sacando a los afectados, mientras los residentes ayudaban a soldados y médicos a llevar a los heridos a las ambulancias.

Tres pueblos fueron arrasados en la provincia de Kunar y muchos otros sufrieron importantes daños, según el Ministerio de Sanidad.

Las informaciones hablaban de 250 muertos y 500 heridos, dijo Najibullah Hanif, jefe provincial de información de Kunar, que añadió que el recuento podría cambiar.

Las primeras informaciones indicaban 30 muertos en una sola aldea y cientos de heridos trasladados al hospital, según las autoridades.

Los equipos de rescate se apresuraban a encontrar supervivientes en la zona fronteriza con la región pakistaní de Jaiber Pajtunjuá, donde las viviendas de barro y piedra quedaron arrasadas por el terremoto que se produjo a medianoche a una profundidad de 10 km.

"Por el momento, ningún Gobierno extranjero ha ofrecido ayuda para las labores de rescate o socorro", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Afganistán es propenso a terremotos mortales, sobre todo en la cordillera del Hindú Kush, donde confluyen las placas tectónicas india y euroasiática.

Una serie de seísmos en el oeste del país causaron la muerte de más de 1000 personas el año pasado, poniendo de relieve la vulnerabilidad de uno de los países más pobres del mundo a las catástrofes naturales.

