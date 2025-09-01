Un terremoto en Afganistán deja 800 muertos y más de 2800 heridos

Por Mohammad Yunus Yawar y Charlotte Greenfield

KABUL, 1 sep (Reuters) -

Uno de los peores terremotos de Afganistán ha matado a más de 800 personas y ha herido al menos a 2800, según informaron el lunes las autoridades, mientras helicópteros transportaban a los heridos a los hospitales después de rescatarlos de los escombros, donde se buscaba a más supervivientes. La catástrofe pondrá aún más a prueba los recursos del Gobierno talibán de un país destrozado por la guerra, que ya está lidiando con crisis humanitarias, desde una brusca caída de ayuda hasta la expulsión de sus ciudadanos de países vecinos.

Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Sanidad en Kabul, pidió ayuda internacional para abordar la devastación dejada por el terremoto de magnitud 6 que sacudió el este del país durante la medianoche local, a una profundidad de 10 kilómetros.

"La necesitamos porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas", declaró a Reuters.

El seísmo causó 812 muertos en las provincias orientales de Kunar y Nangarhar, dijo el portavoz de la administración, Zabihullah Mujahid.

Los equipos de rescate trataban de llegar a las remotas zonas montañosas aisladas de las redes de telefonía móvil, a lo largo de la frontera con Pakistán, donde las casas de adobe que salpicaban las laderas se derrumbaron con el terremoto.

"Todos nuestros (...) equipos se han movilizado para acelerar la asistencia, de modo que se pueda proporcionar un apoyo integral y completo", dijo el portavoz del Ministerio de Sanidad Abdul Maten Qanee, que mencionó esfuerzos realizados en ámbitos que van desde la seguridad hasta la alimentación y la sanidad. Imágenes de Reuters TV mostraron helicópteros sacando a los afectados, mientras los residentes ayudaban a las fuerzas de seguridad y a los médicos a llevar a los heridos a las ambulancias, en una zona con un largo historial de terremotos e inundaciones.

Equipos militares de rescate se desplegaron por toda la región, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado, y 40 aeronaves se llevaron a 420 heridos y fallecidos.

El seísmo arrasó tres aldeas en Kunar y causó daños sustanciales en muchas otras, dijeron las autoridades.

Al menos 610 personas murieron en Kunar y 12 en Nangarhar, añadieron.

Es el tercer gran terremoto mortal en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, al retirarse las fuerzas extranjeras, lo que provocó un recorte de la financiación internacional que constituía el grueso de las finanzas del Gobierno.

Incluso la ayuda humanitaria, destinada a eludir las instituciones políticas para atender necesidades urgentes, se ha reducido a US$767 millones este año, frente a los 3800 millones de 2022.

Un temblor de magnitud 6 que mató a 1000 personas ese año en la región oriental fue la primera catástrofe natural a la que se enfrentó el Gobierno talibán.

Agencias humanitarias dicen estar luchando contra una crisis olvidada en Afganistán, donde Naciones Unidas estima que más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria urgente.

China estaba dispuesta a proporcionar ayuda en caso de catástrofe "según las necesidades de Afganistán y dentro de su capacidad", dijo un portavoz de su ministerio de Asuntos Exteriores.

En una publicación de X, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que su misión en Afganistán se estaba preparando para ayudar a los habitantes de las zonas devastadas por el terremoto.

(Información de Mohammad Yunus Yawar en Kabul, Saeed Shah y Charlotte Greenfield en Islamabad, Mrinmay Dey y Hritam Mukherjee; redacción de Ariba Shahid y Sudipto Ganguly; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Jorge Ollero Castela)