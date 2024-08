Un tesoro de monedas de oro descubierto en ruinas griegas de Turquía

Un tesoro de monedas de oro, probablemente utilizadas para pagar a tropas mercenarias, ha sido encontrado dentro de una pequeña olla en la antigua ciudad griega de Notion, en el oeste de Turquía.

Las monedas muestran una figura de un arquero arrodillado, el diseño característico del dárico persa, un tipo de moneda de oro emitida por el Imperio persa y probablemente acuñada en Sardis, 90 kilómetros al noreste de Notion, según el arqueólogo de la Universidad de Michigan Christopher Ratté, profesor de arte y arqueología del Mediterráneo antiguo y director del Proyecto Arqueológico de Notion, el proyecto que descubrió las monedas.

El tesoro, que el equipo fechó en el siglo V a.C., proporcionará otro punto de información que puede informar a los historiadores sobre la cronología y la historia del dárico persa.

"El descubrimiento de un hallazgo tan valioso en una excavación arqueológica controlada es muy raro", dijo Ratté en un comunicado. "Nadie entierra jamás un tesoro de monedas, especialmente de metales preciosos, sin la intención de recuperarlo. Por lo tanto, sólo la más grave desgracia puede explicar la conservación de un tesoro de este tipo".

Los dáricos se acuñaron desde finales del siglo VI a.C. hasta la conquista del imperio persa por Alejandro Magno en el 330 a.C., y el diseño de las monedas siguió siendo el mismo con sólo pequeñas diferencias estilísticas. Los investigadores han tratado de ordenar las monedas en una secuencia cronológica analizando esas diferencias estilísticas. Uno de los aspectos importantes del tesoro recién descubierto es que está datado independientemente de otros artefactos asociados con el tesoro.

"Este tesoro proporcionará una fecha firme que puede servir como ancla para ayudar a fijar la cronología de (toda la secuencia de monedas)", dijo Ratté.

Según Andrew Meadows, de la Universidad de Oxford y antiguo conservador de monedas del Museo Británico y de la Sociedad Numismática Americana, es probable que el contexto arqueológico del tesoro, "si se puede establecer con precisión por otros medios, nos permita afinar la cronología de las monedas de oro aqueménidas. Se trata de un hallazgo espectacular... de la máxima importancia".

Los investigadores iniciaron las excavaciones en Notion en 2022. Los arqueólogos del proyecto descubrieron las monedas en 2023, y el Ministerio de Cultura y Turismo turco ha dado ahora permiso para que el descubrimiento de las monedas, que permanecen en Turquía, se haga público.

Los restos mejor conservados de la ciudad datan del periodo helenístico, entre los siglos III y I a.C., pero la excavación de una gran casa con patio en el centro de la ciudad ha demostrado que es probable que la ciudad estuviera habitada incluso antes. Los investigadores encontraron fragmentos de cerámica probablemente del siglo V a.C., en muros anteriores incorporados a los cimientos de la casa. En julio de 2023, una excavación debajo de una zona del patio reveló el tesoro de monedas, enterrado en una pequeña olla.

Una sola moneda equivalía al salario de un mes de un soldado

"El tesoro se encontró en la esquina de una habitación en una estructura enterrada debajo de la casa helenística. Presumiblemente, se almacenó allí para su custodia y por alguna razón nunca se recuperó", dijo Ratté. "Según el historiador griego Jenofonte, un solo dárico equivalía al salario de un soldado durante un mes".

Los investigadores creen que uno de los usos principales del dárico era pagar a las tropas mercenarias, y es posible que este tesoro estuviera asociado con operaciones militares en el área alrededor de Notion.

Ratté también señala que la mayoría de los tesoros de dárico no han sido encontrados por arqueólogos en excavaciones científicas, sino por saqueadores a quienes "no les importa la historia".

"Un hallazgo arqueológico sin información contextual es como una persona que sufre de amnesia, una persona sin recuerdos", dijo Ratté. "Sigue siendo interesante e importante, pero la pérdida de conocimiento es incalculable. En el caso de este tesoro, sabemos exactamente dónde fue encontrado, y tenemos una gran cantidad de evidencia circunstancial de cuándo fue depositado, probablemente a fines del siglo V a.C."

Notion fue incorporada al Imperio persa junto con las otras ciudades griegas en la costa oeste de Turquía a mediados del siglo VI a.C. Se liberó del dominio persa a principios del siglo V a.C., pero luego se reintegró al imperio persa a principios del siglo IV a.C. Siguió siendo posesión persa hasta la conquista de Alejandro Magno en 334 a.C.

Los historiadores antiguos mencionan con frecuencia operaciones militares en torno a Notion. Durante gran parte del siglo V a.C., Notion, aunque se liberó de los persas, permaneció bajo el dominio ateniense. Las lealtades conflictivas de los habitantes de Notion y las ciudades cercanas, que ocupaban una región fronteriza entre las esferas de influencia persa y ateniense, están ilustradas por un dramático episodio relatado por el historiador griego Tucídides.

Entre 430 a.C. y 427 a.C., un grupo de simpatizantes persas de la cercana ciudad de Colofón había ocupado parte de Notion con la ayuda de mercenarios griegos y "bárbaros". En 427 a.C., un general ateniense llamado Paches atacó y mató a los mercenarios pro-persas, después de atraer a su comandante a una trampa. Los simpatizantes persas fueron expulsados y Notion fue reorganizada bajo la supervisión ateniense.

Este es exactamente el tipo de secuencia de eventos que podría haber llevado tanto a la deposición como a la pérdida de este tesoro, pero no es la única posibilidad, según Ratté. Más tarde, en el 406 a. C., una batalla naval decisiva en el conflicto entre Atenas y Esparta se libró frente a la costa de Notion, que los atenienses estaban utilizando como base naval. Anatolia occidental estalló en un nuevo conflicto en el decenio del 360 a. C., cuando varios de los gobernadores persas de Anatolia occidental se rebelaron contra las autoridades centrales (la llamada Gran Revuelta de los Sátrapas).

El puerto de Notion, un importante activo militar, probablemente fue reforzado durante este período. La cronología convencional de las monedas persas favorecería una fecha del siglo IV a. C. para el tesoro de Notion.

Europa Press