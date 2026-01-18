Un tiburón ataca a un niño en el puerto de Sydney, se encuentra en estado crítico

El ataque ocurrió esta tarde frente a Shark Beach, según informó la policía estatal de Nueva Gales del Sur.

"Las lesiones coinciden con lo que se cree que fue un tiburón de gran tamaño", declaró la policía en un comunicado.

Los agentes sacaron al niño del agua, frente a la playa del puerto, minutos después de ser alertados del incidente. Le administraron primeros auxilios por lesiones "graves" en una pierna mientras se encontraba a bordo de una lancha policial, aplicándole dos torniquetes. Los paramédicos lo trasladaron al Hospital Infantil de Sídney, donde se encuentra en estado crítico.

La policía recomendó a los bañistas evitar las aguas cercanas al lugar del ataque. La playa, acertadamente llamada Shark Beach, en Vaucluse, un suburbio al este de Sídney, fue cerrada, y la policía evacuó las playas cercanas al puerto.

(ANSA).