Un tiburón mata a una mujer y hiere gravemente a un hombre en Australia

Un tiburón mató a una mujer e hirió gravemente a un hombre este jueves en una playa del estado de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, informaron los equipos de rescate y la policía.

Funcionarios informaron que las dos víctimas fueron mordidas por el animal a primera hora de la mañana y que la mujer falleció en el lugar.

Los servicios de emergencia le dijeron a la AFP que el hombre sufrió graves lesiones en las piernas y fue trasladado en helicóptero al hospital en estado estable.

Steven Pearce, director ejecutivo de los salvavidas Surf Life Saving NSW, lo describió como "un incidente realmente terrible".

"Esta zona es tan remota que no hay ningún servicio de socorrista", aseguró Pearce a la emisora local 2GB.

Los servicios de emergencia fueron llamados alrededor de las 06:30 locales (19:30 GMT del miércoles) para atender el incidente, que tuvo lugar en una playa en Crowdy Bay, unos 250 kilómetros al norte de Sídney.

Desde 1791 se han producido más de 1.280 incidentes con tiburones en Australia, de los cuales más de 250 resultaron mortales, según una base de datos de encuentros con estos depredadores.

