Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos soldados heridos

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) - Dos soldados de la Guardia Nacional resultaron heridos de gravedad el miércoles en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca, en lo que las autoridades describieron como una emboscada selectiva, y el sospechoso fue detenido tras sufrir heridas de bala durante el incidente.

El sospechoso fue identificado por el Departamento de Seguridad Nacional como Rahmanullah Lakanwal, de nacionalidad afgana. Las autoridades dijeron que aún no habían determinado el motivo del tiroteo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Lakanwal entró en Estados Unidos en 2021 en el marco de la Operación Aliados Bienvenidos, un programa de la era Biden para reasentar a miles de afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y temían represalias de las fuerzas talibanes que se hicieron con el control del país tras la retirada estadounidense.

El DHS no incluyó otros detalles de su historial de inmigración, pero un responsable del Gobierno de Trump que habló bajo condición de anonimato dijo que Lakanwal solicitó asilo en diciembre de 2024 y fue aprobado el 23 de abril de este año, tres meses después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

Lakanwal, de 29 años, que residía en el estado de Washington, no tenía antecedentes penales conocidos, dijo el responsable.

Trump, que se encontraba en su complejo turístico en Florida en el momento del ataque, emitió un comunicado en vídeo pregrabado a última hora del miércoles que calificó el tiroteo de "acto de maldad, acto de odio y acto de terror." Dijo que su Gobierno "reexaminaría" a todos los afganos que llegaron a Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden.

A última hora de la noche del miércoles, la agencia estadounidense de Servicios de Ciudadanía e Inmigración anunció la suspensión inmediata e indefinida de la "tramitación de todas las solicitudes de inmigración relativas a ciudadanos afganos", a la espera de una revisión de los protocolos de seguridad e investigación de antecedentes.

Los dos soldados, miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, formaban parte de una "patrulla de alta visibilidad" en torno a las 14.15 horas ET (1915 GMT) cerca de la esquina de las calles 17 e I, a pocas manzanas de la Casa Blanca. El sospechoso dobló una esquina y les "tendió una emboscada", explicó en rueda de prensa el subjefe de la Policía Metropolitana, Jeff Carroll.

Tras un intercambio de disparos, otros soldados de la Guardia Nacional redujeron al tirador, añadió. Los dos soldados heridos se encontraban en estado crítico en hospitales locales, dijo el director del FBI, Kash Patel.

"Se trata de un tiroteo selectivo", dijo la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, en la rueda de prensa.

El tirador parecía haber actuado solo, dijeron las autoridades.

En respuesta al tiroteo, Trump ordenó el despliegue de 500 soldados más de la guardia en Washington, dijo a la prensa el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Los soldados adicionales se unirán a unos 2.200 que ya están en la ciudad como parte de la polémica campaña del presidente contra la inmigración y la delincuencia dirigida a las ciudades lideradas por los demócratas.

El vicepresidente JD Vance, que estaba en Kentucky el miércoles, dijo en una publicación en la red social X que el tiroteo demostraba que la política de inmigración del Gobierno de Trump estaba justificada.

"Debemos redoblar nuestros esfuerzos para deportar a las personas que no tienen derecho a estar en nuestro país", dijo.

Los críticos de la política de inmigración del Gobierno de Trump dicen que ha empleado tácticas ilegalmente duras y ha barrido a inmigrantes indiscriminadamente, incluidos algunos sin antecedentes penales y otros legalmente en el país.

TESTIGOS DESCRIBEN UNA ESCENA CAÓTICA

El tiroteo tuvo lugar cerca de Farragut Square, un sitio popular para almorzar de los trabajadores de oficina a pocas cuadras de la Casa Blanca. El parque, donde los postes de la luz están envueltos en coronas y lazos para la temporada festiva, está flanqueado por restaurantes de comida rápida y una cafetería, así como dos paradas de metro.

Los testigos describieron una escena caótica en la que los peatones huían tras los disparos.

Mike Ryan, de 55 años, dijo que iba a comprar el almuerzo cerca cuando oyó lo que parecían disparos. Corrió media manzana y oyó otra ronda de disparos.

Cuando regresó al lugar de los hechos, vio a dos soldados de la Guardia Nacional en el suelo al otro lado de la calle, mientras la gente intentaba reanimar a uno de ellos. Al mismo tiempo, otros soldados de la Guardia habían inmovilizado a alguien en el suelo, dijo Ryan.

