Un tiroteo deja "múltiples" víctimas en un centro de migrantes de Dallas

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tiroteo ha dejado "múltiples heridos y muertos" en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, según la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, que ha confirmado que el supuesto tirador se ha suicidado de un disparo.

Aunque "aún se están recabando detalles" y "no se sabe el motivo del ataque", Noem ha vinculado este incidente con una ola de "violencia sin precedentes" contra el personal del ICE. "Esto debe parar", ha reclamado en un mensaje difundido en redes sociales.

El director en funciones del ICE, Todd Lyons, ha confirmado a CNN que al menos tres personas han sido evacuadas a un hospital con heridas de bala. Fuentes de seguridad consultadas por esta misma cadena señalan que al menos dos de ellas son migrantes.