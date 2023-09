Al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas tras un tiroteo en un pub irland√©s de la localidad de Sandviken, en el que la Polic√≠a cree que uno de los muertos era el objetivo y los otros tres transe√ļntes inocentes.

El tiroteo ha estallado en el pub Mulligan's en el centro de Sandviken, una ciudad a unos 200 kil√≥metros al norte de Estocolmo, poco despu√©s de las 22.00 horas de este jueves, seg√ļn ha informado el medio The Local.

"Sospechamos que una persona era el objetivo y las otras tres estaban en el lugar por diversos motivos, pero no estaban involucradas. No puedo decir en este momento si eran empleados o invitados", ha dicho el portavoz de prensa de la polic√≠a, Magnus Jansson Klarin, y ha a√Īadido que "el objetivo sospechoso es uno de los fallecidos. Lamentablemente la otra v√≠ctima fatal es una persona que no tuvo nada que ver".

Las dos v√≠ctimas son hombres de entre 20 y 70 a√Īos y los heridos son una mujer de unos 20 a√Īos y un hombre de unos 40 a√Īos, que tienen heridas que no ponen en peligro sus vidas.

Seg√ļn informes no confirmados del peri√≥dico regional Gefle Dagblad, se busca a un hombre de unos 20 a√Īos en relaci√≥n con el tiroteo, pero hasta este viernes por la tarde no se ha realizado ning√ļn arresto.

La polic√≠a ha relatado el viernes por la tarde que cree que el tiroteo fue parte de un conflicto personal y no est√° relacionado con un conflicto mortal de pandillas en curso en las √ļltimas semanas que se ha cobrado v√≠ctimas en Estocolmo y Uppsala, pero han agregado que a√ļn no pod√≠an decirlo con certeza.