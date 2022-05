Un torrente de carbono diezmó la vida marina hace 304 millones de años

Un calentamiento abrupto vinculado a la emisión masiva de carbono tras un periodo frío provocó una extensión de área anóxica en el 20% del fondo marino con una caída significativa en la biodiversidad.

Este hallazgo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) por un equipo científico de China, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Como sabemos, la Tierra está experimentando actualmente el clima de enfriamiento del Cenozoico que comenzó hace 34 millones de años (Myr). Sin embargo, las temperaturas globales han aumentado rápidamente en los últimos dos siglos.

¿Hacia dónde nos llevará el calentamiento global en el futuro? Existen incertidumbres sustanciales con respecto a los resultados del modelo basados en las observaciones actuales. Por esta razón, muchos científicos se están enfocando en comprender episodios pasados de emisión de carbono y desoxigenación de los océanos, particularmente bajo condiciones climáticas de hielo.

La Edad de Hielo del Paleozoico Tardío (LPIA, hace 360-280 millones de años) es el clima 'casa de hielo' más longevo y el único que registró una transición de un clima de este tipo a un clima de invernadero desde la aparición de plantas avanzadas y un ecosistema terrestre.

El LPIA es también el único período geológico caracterizado por bajas concentraciones de CO2 atmosférico y altas concentraciones de O2, comparables a las condiciones actuales. Por lo tanto, es fundamental estudiar las emisiones de carbono y sus consecuencias durante el LPIA para comprender mejor los procesos y las reacciones del sistema de la Tierra de la casa de hielo y, por lo tanto, predecir mejor los cambios ambientales y de biodiversidad futuros.

Los investigadores del nuevo estudio analizaron los estratos carboníferos del sur de China durante más de 10 años, analizando la sedimentología, la estratigrafía, la paleontología y la geoquímica.

"Las secciones de Naqing y Narao de la región de Luodian, provincia de Guizhou, producen sucesiones continuas de carbonato carbonífero que registran señales geoquímicas del agua de mar", dijo en un comunicado el primer autor del estudio, el profesor CHEN Jitao, del Nanjing Institute of Geology and Palaeontology.

Los científicos recolectaron muestras cada 10 a 20 cm para los estratos, de más de 40 metros de espesor, de las dos secciones y midieron los isótopos de carbono y uranio dentro de las muestras para explorar el ciclo global del carbono y la anoxia marina.

Utilizaron el modelo global del ciclo del carbono LOSCAR y paleo concentraciones de CO2 para simular una cantidad total de 9.000 Gt C emitidas durante un período de 300.000 años, lo que provocó un aumento de la temperatura de la superficie del mar de unos 4 grados Celsius. También modelaron un aumento en la extensión del área del fondo marino anóxico del 4 % al 22 %, lo que provocó una disminución drástica de la biodiversidad.

Además, realizaron simulaciones de modelos climáticos utilizando el Modelo de Sistema Terrestre Comunitario (CESM) totalmente acoplado para explorar posibles mecanismos de anoxia marina vinculados a una estratificación de termoclina mejorada y mayores flujos de nutrientes durante el calentamiento.

El estudio encuentra además que la anoxia marina inducida por el calentamiento puede ser más pronunciada en un período glacial que en un período no glacial.