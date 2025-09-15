LA NACION

Un total de 14 personas murieron este fin de semana en las carreteras, entre ellas 4 motociclistas y un peatón

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un total de 14 personas han muerto este fin de semana en 12 siniestros de tráfico en las carreteras españolas. Entre las víctimas ha habido cuatro motoristas y un peatón. Según datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, ocho de los siniestros han tenido lugar en vías convencionales y cuatro en autopista o autovía. Este fin de semana ha habido ocho salidas de la vía, tres colisiones y un atropello a peatón. La siniestralidad ha tenido lugar en Hornachos (Badajoz), Puerto Real (Cádiz), Cerceda y O Pino (A Coruña), Iznalloz (Granada), Moguer (Huelva), Collado Villalba (Madrid), Estepona y Riogordo (Málaga), Sarreaus (Ourense), Suances (Cantabria) y Llíria (Valencia). En el acumulado anual hasta el 14 de septiembre se llevan contabilizados 809 fallecidos en las carreteras de España, 63 en lo que va de septiembre.

