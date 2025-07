Un total de 17 provincias estarán en aviso por altas temperaturas, lluvia y tormentas

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Un total de 17 provincias estarán este jueves en aviso por altas temperaturas, lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, habrá avisos por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca y Teruel (Aragón) y en Castellón (Comuniad Valenciana); Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña). Respecto a los avisos por calor, estarán en las provincias de Granada y Jaén (Andalucía); Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón); Valladolid y Zamora (Castilla y León); Albacete (Castilla-La Mancha); Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid); Ribera del Ebro de Navarra (Navarra); Ribera del Ebro de La Rioja (La Rioja); Navarra y Valencia (Comunidad Valenciana). AEMET espera que este jueves predomine la estabilidad en la Península y Baleares excepto la fachada mediterránea y el noroeste debido a la entrada de aire húmedo. Éste favorecerá la presencia de nubosidad baja en Galicia y Cantábrico y de nubosidad baja y chubascos débiles en el este, que serán más frecuentes en los interiores del nordeste e incluso fuertes en la Ibérica y los Pirineos orientales. En este marco, no se descarta algún chubasco débil por la tarde en zonas de montaña del interior, de forma más probable en la Cantábrica. En Canarias, el día será nuboso en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en ascenso en los tercios norte, este y en los archipiélagos, mientras que se esperan descensos ligeros en el extremo occidental peninsular. El organismo estatal indica que las mínimas subirán en la mitad norte y las islas y registrarán bajadas ligeras en Extremadura y el sudeste. Además, no se descarta un ascenso notable de las mínimas en el Valle del Ebro. Así, las máximas se mantendrán con valores que superan los 34-36ºC en amplias áreas de la mitad sur, la meseta norte y el Ebro. En estas áreas de la meseta sur y litorales mediterráneos no se espera que las mínimas desciendan de 20ºC. Por lo demás, AEMET indica que soplarán vientos flojos en la Península y Baleares, con predominio de las componentes este y sur en la fachada mediterránea, del oeste y sur en la vertiente atlántica y del norte y este en la cantábrica. Serán algo más intensos en litorales con un poniente moderado en el Estrecho. En Canarias, alisio moderado sin descartar algún intervalo de fuerte en zonas expuestas.

LA NACION servicio-de-noticias