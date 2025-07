Un total de 19 provincias están en aviso por calor, lluvias y tormentas, 11 en nivel naranja.

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - Un total 19 provincias estarán este viernes en aviso por calor, lluvias y tormentas, once de ellas en nivel naranja por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, estarán en nivel naranja por lluvias y tormentas la Ribera del Ebro, en La Rioja, Álava y Guipúzcoa (País Vasco), Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra), Barcelona y Girona (Cataluña), Burgos (Castilla y León), Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón). Por otra parte, habrá avisos de lluvias y tormentas en Ibérica Riojana (La Rioja), Vizcaya (País Vasco), vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro (Navarra), Lleida (Cataluña), León, Palencia y Soria (Castilla y León), Litoral oriental asturiano, Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa (Principado de Asturias) y litoral cántabro, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro (Cantabria). En cuanto al resto de avisos para mañana, serán por calor en Albacete (Castilla-La Mancha), Zaragoza (Aragón), y por fenómenos costeros en Málaga (Andalucía). AEMET prevé para mañana que el día comience con tiempo estable en la Península y Baleares, con cielos nubosos en Galicia, Ebro y fachada oriental peninsular y poco nubosos o despejados en el resto. No obstante el acercamiento de una dana por el Atlántico provocará la inestabilidad de la mitad norte peninsular a partir de horas centrales, con cielos nubosos y chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en amplias zonas del norte y cuadrante nordeste. Según el pronóstico del organismo estatal, éstos podrían llegar a ser localmente muy fuertes, especialmente en el entorno del alto-medio Ebro y zonas aledañas, así como en puntos del Pirineo oriental. Asimismo también podría haber algún chubasco o tormenta localmente fuerte en interiores del extremo este. En cuanto a Canarias, habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el resto. Además, se esperan bancos de niebla matinales dispersos en el extremo noroeste e interiores del este peninsular y una calima ligera en altura en Canarias. En cuanto a las temperaturas máximas, éstas descenderán en la vertiente atlántica peninsular y Cantábrico occidental, con aumentos en su extremo oriental y norte de Baleares y en general pocos cambios en el resto. Se espera superar los 34-36ºC en amplias zonas del cuadrante sureste, depresiones del nordeste y puntos de Mallorca. Mientras, las mínimas aumentarán en Canarias, Cantábrico oriental y alto-medio Ebro, con descensos en buena parte de la mitad suroeste peninsular y pocos cambios en el resto. En áreas de la meseta Sur, Ebro y litorales mediterráneos no se espera que desciendan de 20ºC. Por último, soplarán vientos de flojos a moderados en la Península y Baleares, con predominio de las componentes este y sur en las islas, fachada oriental y tercio nordeste peninsular, así como en el Cantábrico. Soplarán vientos de componente oeste en el resto, con intervalos de fuerte en Alborán. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas.