Un total de 219 largometrajes españoles aspiran a los Premios Goya 2026, diez más que en la pasada edición.

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Un total de 219 películas españolas, estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, aspiran a los Premios Goya 2026, que se celebrarán el próximo 28 de febrero en Barcelona, tal y como ha anunciado este miércoles la Academia de Cine.

Esta cifra supera por diez títulos a los presentados en la anterior edición que se celebró en Granada. Del total de 219 producciones, 123 son de ficción, 87 son documentales y nueve son de animación.

En cuanto a los guiones inscritos, 130 son originales y 42 adaptados. También concurren este año 18 filmes europeos —tres menos que el año pasado— y 15 largometrajes iberoamericanos —dos menos que la anterior edición—, películas que en ambas categorías han sido escogidas por sus respectivos países.

De las 219 películas inscritas a los Goya, 67 son óperas primas, frente a las 69 de 2025. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados a la 40.ª edición asciende a 48 títulos. Se trata de 15 cortometrajes de ficción, 18 documentales y 15 de animación.