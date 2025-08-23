Un total de 24 detenidos en la séptima noche de Aste Nagusia en Bilbao, 4 por tocamientos y 1 por violencia de género

BILBAO, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un total de 24 personas han sido detenidas por la Policía Municipal durante el pasado viernes en Bilbao, en la séptima jornada de Aste Nagusia, cuatro de ellas por tocamientos y una por violencia de género y tres por atentado a agentes. Según han informado fuentes municipales, la mayor parte de los arrestos, 15, se practicaron en el recinto festivo y nueve en el exterior.

Los incidentes más significativos se han concentrado principalmente en las calles del Casco Viejo, en concreto en las zonas de San Nicolás, Askao y la Plaza de Unamuno. En el interior del recinto festivo se registraron cuatro detenidos por tocamientos, uno por violencia de género, dos por tráfico de drogas, otros dos por robo, uno por lesiones y otro por quebrantamiento de orden alejamiento.

También se detuvo a una persona por resistencia grave, una por atentado a agentes, otra por hurto y otra más por amenazas. Fuera del recinto de fiestas se detuvo a dos personas por atentado a agentes, dos por reclamación judicial, una por quebrantamiento orden alejamiento, otro más por robo, una por lesiones, una por tráfico de drogas y otra por hurto.