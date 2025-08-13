Un total de 250 jóvenes gallegos del exterior cursarán un máster en las universidades gallegas con una beca BEME

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Secretaría Xeral da Emigración, dependiente de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, ha publicado este miércoles el listado definitivo de los 250 jóvenes gallegos residentes en el exterior que cursarán un máster en las universidades gallegas de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña, a través de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME).

Este programa, tal y como ha destacado la Xunta, tiene como objetivo promover el retorno de la juventud gallega residente en el exterior, facilitándoles la continuidad de sus estudios de postgrado en Galicia y reforzando los vínculos con su tierra.

De los 250 beneficiarios, la mayor parte procede de América Latina, con Argentina a la cabeza con un total de 98 estudiantes; seguida de Uruguay con 33, Cuba con 31, Venezuela con 22 y Brasil con 20.

Otros 17 estudiantes proceden de Europa, de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Irlanda, República Checa, Suiza y Suecia.

En cuanto a la distribución por universidades, 92 estudiantes cursarán sus estudios en la Universidad de Vigo, 87 en la Universidad de Santiago de Compostela y 71 en la Universidade da Coruña.

BOLSAS BEME

Las bolsas BEME tienen una cuantía económica que varía entre 8000 y 12.500 euros, dependiendo del origen geográfico de las personas beneficiarias y del número de créditos a realizar.

Se destinan a cubrir gastos como matrícula, viajes, alojamiento y mantenimiento durante el período académico en Galicia.

Se enmarcan en la Estratexia Galicia Retorna, que cuenta con más de 100 medidas destinadas a facilitar el regreso y la integración plena de personas retornadas.

En concreto, en el curso 2024-2025 accedieron a estas bolsas otros 250 jóvenes para estudiar más de 80 másteres diferentes en las tres universidades públicas gallegas.

En total, desde 2017 y con la convocatoria del próximo curso se han beneficiado de las bolsas BEME más de 1700 estudiantes procedentes de más de 40 países.

En relación a los resultados del programa, destaca que cerca del 80% de los becarios --con una edad media de 29 años-- deciden quedarse en Galicia, más del 60% encuentran empleo y el 90% recomienda la experiencia.