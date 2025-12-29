Un total de 3090 personas migrantes murieron intentando llegar a España en 2025, un 70% menos que en 2024, según ONG

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un total de 3.090 personas (192 de ellas, mujeres, y 437 niños) fallecieron entre enero y el 15 de diciembre de 2025 en las rutas migratorias intentando llegar a España, según el informe 'Monitoreo Derecho a la Vida 2025', de la organización Ca-minando Fronteras.

Esta cifra supone un descenso del 70,3% con respecto a 2024, cuando la ONG contabilizó 10.400 fallecidos o desaparecidos.

El informe realiza un análisis de las rutas migratorias en la Frontera Occidental Euroafricana, un territorio que abarca la frontera marítima y terrestre entre España y la franja costera de Guinea Conakry hasta Argelia.

"La reducción del número global de personas fallecidas en las fronteras no es consecuencia de una mayor protección del derecho a la vida. A pesar de este descenso estadístico, estamos registrando un aumento del número de tragedias, ya que muchas de las rutas actuales utilizan embarcaciones con menos personas a bordo, lo que fragmenta las cifras sin reducir la letalidad", ha advertido la coordinadora de la investigación, Helena Maleno.

Al mismo tiempo, ha avisado de "un incremento de los intentos de llegada y de los episodios mortales, especialmente en la ruta argelina y en los cruces a nado hacia Ceuta, así como la apertura de nuevas rutas cada vez más largas, lejanas y peligrosas, que exponen a las personas a un riesgo extremo".

En concreto, el informe analiza 303 tragedias registradas a lo largo de las distintas rutas migratorias, incluyendo un seguimiento específico a 70 embarcaciones que desaparecieron sin dejar rastro.

La ONG señala que la ruta argelina se convierte en el cruce migratorio más transitado hacia el Estado español, superando a la ruta atlántica hacia Canarias. En esta ruta se han documentado 1.037 víctimas en 121 tragedias marítimas.

Además, indica que el trayecto desde Argelia hacia las Islas Baleares, especialmente hacia Ibiza y Formentera, se reafirma como "uno de los más peligrosos" debido a la longitud y dificultad del recorrido.

Se trata, además, según la ONG, de una de las rutas "más opacas e invisibilizadas por las instituciones", lo que "incrementa la desprotección del derecho a la vida, retrasa la activación de los sistemas de búsqueda y rescate y evidencia la escasa cooperación entre países".

Por su parte, la ruta atlántica hacia las Islas Canarias continúa siendo la más letal, con 1.906 víctimas, aunque registra un retroceso "significativo" en el número de llegadas y tragedias, según Caminando Fronteras.

Si bien, precisa que se ha abierto una nueva ruta migratoria "más lejana y más peligrosa" hacia las Islas Canarias, con salidas desde Guinea Conakry. En más de la mitad de estas embarcaciones, viajaban mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Además, el documento muestra que el cruce del Estrecho ha estado marcado por un aumento "notable" de los intentos de llegada y de las tragedias en los accesos a nado a Ceuta, donde se han contabilizado 139 víctimas, de las cuales el 24% son menores.

El informe concluye que las muertes y desapariciones en las fronteras del Estado español se producen en un contexto marcado por la "insuficiente activación de los dispositivos de rescate y por la externalización del control y la gestión fronteriza hacia terceros países".

Entre otras ineficiencias, denuncia "la demora en la activación de las búsquedas, la falta de coordinación entre Estados o la omisión del rescate aun cuando se dispone de la posición de las embarcaciones". A ello se suman, según la ONG, "el uso de infraembarcaciones, las largas distancias, la sobrecarga de las embarcaciones y las condiciones meteorológicas adversas".

El Colectivo Ca-minando Fronteras recuerda que, desde 2007, gestiona una línea telefónica de alertas operativa las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de este servicio se reciben informaciones y alertas de personas que se encuentran en peligro en las fronteras.

Toda esa información se centraliza en el Observatorio de Derechos Humanos, creado en 2014, que alberga una base de datos con las alertas que reciben de embarcaciones en riesgo en el mar y un registro de personas fallecidas y desaparecidas, construida con la aportación de familiares y comunidades migrantes.