Un total de 31 cortos y 3 largometrajes realizados en siete países --Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Irán y Portugal-- competirán en la sección oficial de la XIV edición del Festival internacional de cine de Piélagos (@fescinepielagos).

Así lo han dado a conocer el director del Festival, Álvaro García, y la concejala de Cultura, Carmen Bedoya, quienes han recordado que, como novedad, en este 2024, se ha ampliado la duración de los trabajos.

De esta forma, los cortometrajes pasarán de tener una duración máxima de 20 a 30 minutos, mientras que en el caso de los largometrajes, que antes llegaban hasta 120 minutos, ahora podrán ampliarse a los 140.

Como es habitual, el Festival Internacional de Cine de Piélagos incluirá distintas categorías. En concreto, 4 para cortometrajes --Cantabria, Nacional e Internacional solo para trabajos de ficción y Animación--, así como una para largometrajes, denominada 'Puesta de largo', que premiará una ópera prima producida en 2021 o con posterioridad.

La responsable de Cultura ha hecho hincapié en la relevancia que el Festival ha ido adquiriendo a lo largo de su historia, no sólo dentro de nuestras fronteras, sino también fuera de ellas, tal y como pone de manifiesto, según ha dicho, que en esta nueva edición sean siete los países que pugnarán por los diferentes galardones de la sección oficial.

Por su parte, García ha avanzado que en la categoría de Cantabria competirán un total de 5 trabajos: 'El grito', de Álvaro De La Hoz; 'Fairgame: 90 minutos con el rifle', de Caque Trueba; 'Goldilocks', de Hermann Swaiss; 'Tomorrow', de Daniel González Catalina; y 'Pecados', de Alberto Blanco Pacheco y Mario Del Barrio.

La categoría Nacional, con 12 trabajos seleccionados, será la más numerosa. En ella competirán Hèctor Romance, con 'Quiet'; Null García con 'Malegro verte'; Pablo Guirado Aceituno, con 'Nunca'; Jos Man, con 'Primacy'; y Antonio Cuesta, con 'La vida entre dos noches'.

También lo harán 'Actos por partes', de Sergio Milán; 'Tu tijera en mi oreja', de Carlos Ruano; '4 angelitos', de Julio Martí; 'Lava', de Carmen Jiménez; 'Ratón de biblioteca', de Javier Yañez; 'Takbir', de Jordi Calvet; y 'París 70', de Dani Feixas.

Por su parte, los 8 títulos que competirán en la categoría Internacional son: 'Bonus', de Reza Nejati (Irán); 'Fortissimo', de Víctor Cesca (Francia); 'Memorias de una casa vacía', de Bruno Carnide (Portugal); 'Beyond the sea', de Hippolyte Leibovici (Bélgica); 'Meantime', de Guillaume Scaillet (Francia); 'Mangata', de Maja Costa (Alemania); 'Varanus', de Kiarash Bokaeyan (Irán); y 'From the dark', de Valentine Lapière (EEUU).

Los últimos cortometrajes seleccionados dentro de la sección oficial serán los 6 de la categoría de Animación: 'Amarradas', de Carmen Córdoba (España); 'In half', de Jorge Morais (España); 'Ana Morphose', de Joao Rodriguez (Portugal); 'Un grain de sable dans l'úniverse', de Suki (Francia); 'Wooden mirror', de Sergi Sánchez (España); y 'Malkoak', de Sonia Estévez (España).

Álvaro García ha adelantado que 'Ibiza Blue', de Jesús Lloveras; 'Os reviento', de Kike Narcea; y 'Septiembre', de Carlos Aceituno, son las tres óperas primas producida en 2021 o con posterioridad que pugnarán por hacerse con galardón de la categoría 'Puesta de largo'.