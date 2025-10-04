Un total de 40 personas migrantes llegan este sábado a Baleares en tres pateras
PALMA, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -
Un total de 40 personas migrantes han llegado este sábado a Baleares en tres embarcaciones tipo patera. Según la información facilitada por parte de la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera embarcación, con un total de 15 personas de origen magrebí a bordo, ha sido interceptada a las 11 horas de este sábado, en el mar, al sur de la isla de Formentera. A la misma hora, a las 11 horas, ha sido localizada una segunda embarcación con 18 personas, todas de origen subsahariano, excepto un magrebí, también en el mar al sur de la isla de Formentera. En ambos rescates han intervenido la Unidad de Helicópteros (UHEL), Servicio Marítimo de la Guardia Civil, y Salvamento Marítimo. Finalmente, a las 13.55 horas se ha rescatado a siete personas, de origen magrebí, en el mar, al sur de la isla de Mallorca. En esta actuación ha intervenido Salvamento Marítimo.
