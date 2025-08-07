Un total de 488 personas murieron en España en accidentes de tráfico en zonas urbanas en 2024, 6% menos que en 2023

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un total de 488 personas fallecieron en España en accidentes de tráfico en zonas urbanas en 2024, un 6% menos que en 2023, es decir, 30 personas menos. Sin embargo, los heridos graves aumentaron un 3% el año pasado, con 5043 hospitalizados (123 personas más).

Así lo ha revelado el director general de Tráfico, Pere Navarro, este jueves 7 de agosto en una rueda de prensa en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha presentado el balance de siniestralidad vial en vías urbanas 2024 junto al secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna.

En concreto, el pasado año se registraron 66.545 siniestros viales en zonas urbanas. Según ha explicado Navarro, son datos consolidados a nivel nacional, con la excepción de Cataluña, cuyos registros para 2024 son aún provisionales.

DATO "ESPERANZADOR"

"Un 6% menos de fallecidos en nuestras ciudades es un dato esperanzador que dice o parece indicar que estamos en la buena dirección o que estamos en un proceso de avance y mejora de la seguridad vial en el ámbito de las ciudades", ha destacado Navarro.

Igualmente, los datos revelan que el 65% de todos los siniestros viales en España se producen en ciudad. Concretamente, las vías urbanas acumulan el 27% del total de fallecidos y el 53% de los heridos graves. Navarro ha explicado que esta situación se debe a la velocidad en carretera.

PRINCIPALES VÍCTIMAS: USUARIOS VULNERABLES

En cuanto a las víctimas mortales en las ciudades durante 2024, un 79% del total de fallecidos en vías urbanas eran usuarios "vulnerables". Dentro de este grupo, los peatones fueron los más afectados, con 206 muertes que suponen el 42% del total. Les siguen 139 motoristas (28%), 26 ciclistas (5%) y 13 usuarios de vehículos de movilidad personal (3%). Por el contrario, el 16% de los fallecidos (79) viajaban en turismos.

Respecto a la edad, el 66% de los peatones atropellados tenían 65 años o más. En el caso de los motoristas, el perfil mayoritario es el de entre 25 y 54 años, que representan el 57% de ellos.

ATROPELLO A PEATONES, SINIESTRO MÁS LETAL

En lo que respecta al tipo de siniestro, el atropello a peatones es el siniestro más letal en las ciudades, con un 42% del total de víctimas mortales (203). Si bien, esta cifra representa un descenso del 6% respecto al año anterior, con 12 menos.

En segundo lugar, destacan las salidas de vía, que causaron el 22% de las muertes en ciudad (105), un 2% más que en 2023. Estos siniestros Navarro ha agregado que afectan sobre todo a motoristas, que pierden el control del vehículo o colisionan contra un obstáculo en la vía.

Así, las colisiones laterales y frontolaterales, comunes en cruces e intersecciones, fueron responsables del 13% de los fallecimientos urbanos, con 18 muertes menos que el año pasado.