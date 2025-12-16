Un total de 73.500 personas han muerto en carreteras españolas en 25 años, y más de la mitad superaban tasa de alcohol

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un total de 73.500 personas han fallecido en accidentes de tráfico en España en los últimos 25 años y más de la mitad de ellas superaban la tasa de alcohol, según el balance que la plataforma Stop Accidentes ha realizado en conmemoración de los 25 años de su creación y que han presentado este martes.

La presidenta de la plataforma Stop Accidentes, Ana Novella, ha lamentado que en materia de accidentes de tráfico se está "en una línea recta que no hay manera de bajar" y ha afirmado que "la sociedad se ha acostumbrado a que 1.800 personas fallezcan sí o sí al año en el tráfico", una cifra que, según ella, se puede bajar implementando educación vial para llegar a la concienciación.

Por su parte, el vicepresidente de Stop Accidentes, David Pérez, ha incidido en la importancia de una ley para bajar la tasa de alcohol permitida al volante ya que de los fallecidos que dan positivo en alcohol, el 70% supera el 1,20. "A estas alturas estos datos deberían cambiar, pero la sociedad no termina de concienciarse", ha apuntado.

"La ley para bajar la tasa de alcohol se anunció hace 14 meses, y desde la plataforma nos hemos tenido que poner a hacer una ronda con todos los partidos para ver si son capaces de firmar esa ley, cosa que no termino de entender", ha explicado el vicepresidente.

En este sentido, Pérez ha criticado que "la mayoría de los grupos políticos" con los que han contactado para pedir la firma de la ley "no han contestado". De los que sí lo han hecho, ha criticado a ERC por "hacer una serie de demandas" y "pedir más examinadores en Cataluña para firmar la ley", algo que desde Stop Accidentes han asegurado "no entender" ya que "esta ley es para el resto de la sociedad, para que esto no pase".

Así, también ha destacado que el PP les ha señalado que la ley presenta "defectos" pero que coincide en su importancia y que UPN acepta la ley en su totalidad.

"Si PP y PSOE se pusieran de acuerdo solo para esto la ley podría salir adelante", ha apuntado el vicepresidente, al tiempo que ha expresado que "la vida no entiende de procedimientos parlamentarios, bloquear una ley que salva vidas es irresponsabilidad". "Esta ley no es de un partido, ni de un Gobierno, es de todos. No pedimos ser héroes, pedimos coherencia y humanidad", ha afirmado Pérez.

Asimismo, ha afirmado que "se sigue en la misma situación y los que pagan las consecuencias son las víctimas". Por ello, desde Stop Accidentes han pedido "rigor jurídico, compromiso real y humanidad", y ha hecho hincapié en la necesidad de un "juzgado de lo vial" y de la "aplicación de inmediato" de la ley para bajar la tasa de alcohol.

ALCOHOL Y VELOCIDAD, LAS CAUSAS PRINCIPALES

El representante nacional de la asociación, Fernando Muñoz, ha explicado que las causas mortales de los accidentes de tráfico "siguen siendo el alcohol y el exceso de velocidad", además de las distracciones.

Por otra parte, ha expuesto que la mayor parte de los fallecidos están entre los 45 y los 54 años. "El 80% son varones y da la sensación de que estas dos décadas de trabajo en prevención han alcanzado a todos, pero no en la misma medida que a quienes ya conducían hace 25 años", ha apuntado.

"El alcohol sigue siendo la principal causa de siniestros mortales en nuestro país. Conducir bebido no solo debería recibir el reproche penal, sino también el severo reproche social del que todos formamos parte", ha añadido el vicepresidente de la plataforma de víctimas.

Antes de finalizar el acto, la presidenta de Stop Accidentes ha subrayado que la baliza V16 que será obligatoria a partir del próximo 1 de enero "salvará muchas vidas" y que la geolocalización permitirá una mejora en la actuación de los servicios de emergencia.